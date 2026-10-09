Politechnika Białostocka gospodarzem kongresu Smart Village Polska

9 października, 2026

Konferencja zapowiadająca kongres fot. Paweł Cybulski Konferencja zapowiadająca kongres fot. Paweł Cybulski

Jak wykorzystać nowe technologie, cyfryzację i innowacje, żeby poprawić jakość życia na wsi i w mniejszych miejscowościach? O tym będą rozmawiać uczestnicy kongresu Smart Village Polska, który odbędzie się 22 października na Politechnice Białostockiej.

Posłuchaj o kongresie:

Kongres zgromadzi przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, naukowców oraz przedsiębiorców. Wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi dostęp do szybkiego internetu, rozwój e-urzędów, odnawialne źródła energii, telemedycyna, edukacja zdalna i wykorzystanie dronów w rolnictwie.

Kongres będzie również okazją do dyskusji o tym, jak przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i depopulacji obszarów wiejskich. Wypracowane rekomendacje mogą pomóc w planowaniu rozwoju regionu i przygotowaniu rozwiązań odpowiadających na potrzeby mieszkańców mniejszych miejscowości.

Z tematyką kongresu wiąże się projekt RuralStrat, realizowany przez Politechnikę Białostocką we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz samorządem województwa podlaskiego. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest ponad 80 naukowców. Projekt ma pomóc wskazać rozwiązania dla inteligentnego i zrównoważonego rozwoju wsi oraz przygotować rekomendacje dla krajowej i regionalnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wartość pozyskanego dofinansowania przekracza 8 milionów złotych.

Kongres Smart Village Polska odbędzie się 22 października o 10:00 w Politechnice Białostockiej.

(pc)