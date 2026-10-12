Poczuj klimat Italii w Politechnice Białostockiej. Posłuchaj rozmowy o Dniu Włoskim!

12 października, 2026

Prof. Dorota Krawczyk, źródło: Politechnika Białostocka Prof. Dorota Krawczyk, źródło: Politechnika Białostocka

Włoska kuchnia, muzyka, język i charakterystyczna gestykulacja, a do tego opowieści osób, które studiowały we Włoszech. 16 października Politechnika Białostocka zaprosi studentów i pracowników na Dzień Włoski. Wydarzenie będzie okazją do poznania kultury Italii oraz sprawdzenia, jakie możliwości daje wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+.

O idei Dnia Włoskiego opowiada prof. Dorota Krawczyk, prorektor Politechniki Białostockiej do spraw współpracy międzynarodowej:

Program rozpocznie się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Uczestnicy będą mogli spotkać przedstawicieli włoskich uczelni partnerskich z Sardynii i Florencji, wziąć udział w warsztatach kulinarnych oraz poznać znaczenie włoskich gestów. Ważną częścią spotkania będą również relacje studentów i pracowników uczelni, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach z pobytu we Włoszech.

Dzień Włoski ma nie tylko przybliżyć uczestnikom kulturę tego kraju, ale także zachęcić ich do międzynarodowej mobilności i rozwijania współpracy akademickiej. Politechnika Białostocka współpracuje z włoskimi uczelniami między innymi w ramach 25 umów Erasmus+ oraz pięciu ogólnych umów o współpracy. Bezpośrednie spotkania i rozmowy mają pomóc w przełamaniu obaw związanych z wyjazdem za granicę i pokazać, jak takie doświadczenie może wpłynąć na rozwój osobisty i zawodowy.

Wieczorna część wydarzenia odbędzie się w białostockich Spodkach. W programie znalazły się muzyka, konkursy z nagrodami, opowieści o Włoszech oraz poczęstunek inspirowany włoską kuchnią.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął rektor Politechniki Białostockiej. Partnerem głównym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a partnerami: Dwór Czarneckiego Hotel Restauracja Spa & Wellness, restauracja Italo Tutto Italiano Vero, Fundacja na rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Organizatorami są Biuro Prorektor do spraw Współpracy Międzynarodowej oraz Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej.

(pc)