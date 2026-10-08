Planszówki Johnego i Mateusza wracają. Nowy sezon na Politechnice Białostockiej

8 października, 2026

Johnny i Mateusz fot. Paweł Cybulski Johnny i Mateusz fot. Paweł Cybulski

Po wakacyjnej przerwie wracają Planszówki Johnego i Mateusza. Nowy sezon rozpocznie się 12 października w hali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. To już 16 lat wspólnego grania, które z kameralnych spotkań rozrosło się do jednej z największych cyklicznych imprez planszówkowych w regionie.

O nowym sezonie planszówek naszym słuchaczom opowiadali organizatorzy – Johnny i Mateusz:

Zmiana miejsca ma pozwolić organizatorom przyjąć jeszcze więcej graczy. W poprzednich sezonach na poniedziałkowych spotkaniach pojawiało się nawet około 300 osób, jednak nie wszyscy mogli jednocześnie usiąść przy stołach. Nowa przestrzeń ma pomieścić około 300 grających jednocześnie, a organizatorzy zapowiadają, że możliwości Wydziału Architektury pozwolą rozwijać wydarzenie również w przyszłości.

Na uczestników inauguracji czeka specjalny program. O 18:00 otworzą się drzwi, a chwilę później rozpocznie się gamingowy pojedynek Jana Wyspiańskiego i Mateusza Bielskiego w grę „Cardia”. Rywalizację będzie komentował stand-uper Mieszko Minkiewicz. Wydarzenie ma być również transmitowane w internecie.

O muzyczną oprawę zadba Dtekk, dyrektor artystyczny festiwalu Up To Date. Oficjalna inauguracja sezonu rozpocznie się o 19:30. Później będzie czas na swobodne granie i poznawanie nowych osób.

Organizatorzy przygotowali ponad 400 tytułów gier. Można przyjść z własną ekipą albo solo. Na miejscu działają instruktorzy, animatorzy i wolontariusze, którzy pomagają wybrać grę i dołączyć do rozgrywki.

Kolejne spotkania będą odbywać się w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.

(pc)