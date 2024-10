Piknik matematyczny dla dzieci i młodzieży w ramach Podlaskich Dni Matematyki

25 października, 2024

Piknik matematyczny, fot. Hanna Kość Piknik matematyczny, fot. Hanna Kość

Piknikiem matematycznym zakończyły się Podlaskie Dni Matematyki, które organizowała Politechnika Białostocka. Dzieci ze szkół podstawowych i średnich uczyły się królowej nauk przez gry i zabawy.

Studenci Wydziału Informatyki podkreślają, że poprzez gry można nauczyć wielu zagadnień.

– Organizujemy różne matematyczne atrakcje, aby zachęcić do poznawania i studiowania matematyki. Dzieci tutaj uczą się takich zagadnień jak kombinatoryka, algorytmy, to wszystko jest ukryte właśnie w tych zagadkach. Na tym stanowisku dzieci nakładają na siebie w różny sposób liny i ich zadaniem jest to, żeby się na jakiś konkretnych zasadach wydostać z tych lin. Uczy to ich logicznego myślenia, trochę wyobraźni przestrzennej – mówią studenci.

W programie Podlaskich Dni Matematyki było około 50 wykładów i warsztatów. Wydarzenie zorganizował Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego wraz z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej. (hk)

Relacja Hanny Kość: