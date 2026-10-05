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5 października, 2026

Od badań dla przemysłu do tytułu profesora. Posłuchaj rozmowy z Kamilem Śmierciewem

kami smierciew Kamil Śmierciew fot. Paweł Cybulski
Nie planował kariery naukowej pod kątem kolejnych stopni i tytułów. Chciał prowadzić badania, rozwiązywać konkretne problemy i sprawdzać, czy naukowe pomysły mogą znaleźć zastosowanie w praktyce. Ta droga doprowadziła Kamila Śmierciewa z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej do tytułu profesora.

W swojej pracy naukowej zajmuje się między innymi technologiami strumienicowymi, chłodnictwem i wykorzystaniem ciepła odpadowego. Jednym z najważniejszych projektów była instalacja chłodnicza o mocy 100 kW, wykorzystująca ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jak mówi profesor, właśnie możliwość przełożenia badań na konkretne rozwiązania dla przemysłu była jednym z najważniejszych elementów jego kariery. Za wdrożenia do przemysłu jego zespół otrzymał w 2022 roku nagrodę ministra.

W rozmowie opowiada również o tym, czym są strumienice, dlaczego fascynują go przepływy naddźwiękowe i fale uderzeniowe oraz jak zmieniła się jego praca na Politechnice Białostockiej od 2012 roku.

 

Posłuchaj rozmowy z prof. Kamilem Śmierciewem:

(pc)

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