Od badań dla przemysłu do tytułu profesora. Posłuchaj rozmowy z Kamilem Śmierciewem

5 października, 2026

Kamil Śmierciew fot. Paweł Cybulski Kamil Śmierciew fot. Paweł Cybulski

Nie planował kariery naukowej pod kątem kolejnych stopni i tytułów. Chciał prowadzić badania, rozwiązywać konkretne problemy i sprawdzać, czy naukowe pomysły mogą znaleźć zastosowanie w praktyce. Ta droga doprowadziła Kamila Śmierciewa z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej do tytułu profesora.

W swojej pracy naukowej zajmuje się między innymi technologiami strumienicowymi, chłodnictwem i wykorzystaniem ciepła odpadowego. Jednym z najważniejszych projektów była instalacja chłodnicza o mocy 100 kW, wykorzystująca ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jak mówi profesor, właśnie możliwość przełożenia badań na konkretne rozwiązania dla przemysłu była jednym z najważniejszych elementów jego kariery. Za wdrożenia do przemysłu jego zespół otrzymał w 2022 roku nagrodę ministra.

W rozmowie opowiada również o tym, czym są strumienice, dlaczego fascynują go przepływy naddźwiękowe i fale uderzeniowe oraz jak zmieniła się jego praca na Politechnice Białostockiej od 2012 roku.

Posłuchaj rozmowy z prof. Kamilem Śmierciewem:

(pc)