O zdrowiu psychicznym debatowano bez tabu na Wydziale Mechanicznym PB

9 października, 2026

fot. Kamil Piłaszewicz fot. Kamil Piłaszewicz

Wydział Mechaniczny był gospodarzem debaty na temat profilaktyki zdrowia psychicznego dla społeczności Politechniki Białostockiej. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej.

Podczas spotkania uczestnicy zmierzyli się z popularnymi mitami i stereotypami dotyczącymi zdrowia psychicznego. Zastanawiali się również, gdzie przebiega granica między chwilowym pogorszeniem samopoczucia a kryzysem wymagającym specjalistycznego wsparcia. Nie zabrakło także rozmów o tym, jak wspierać osoby przeżywające trudne chwile oraz jak na co dzień przełamywać tabu związane ze zdrowiem psychicznym.

Prelegentami na debacie byli: założycielka projektu SobeRave – Marta Markiewicz, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka – Katarzyna Kucewicz, prezenterka telewizyjna i dziennikarka newsowa – Gośka Serafin, psycholożka, suicydolożka i trenerka biznesu – Aleksandra Potykanowicz oraz popularyzator nauki, biotechnolog i twórca internetowy – Dawid Polak.

Debatę zorganizowano w ramach projektu „Mówmy otwarcie – o zdrowiu psychicznym bez tabu”.

Zapraszamy do wysłuchania relacji.

(kp)