Mieszkańcy Osiedla Akademickiego Politechniki Białostockiej zyskali nowe miejsce do treningu. Na parterze Domu Studenta BETA uruchomiono siłownię o powierzchni 83 metrów kwadratowych. Można z niej korzystać codziennie, bez konieczności opuszczania kampusu.

Nowa przestrzeń powstała przede wszystkim z inicjatywy studentów, którzy chcieli mieć możliwość szybkiego treningu między zajęciami. Siłownia oferuje sprzęt do ćwiczeń cardio, treningu siłowego i kalisteniki. Na wyposażeniu znalazły się między innymi bieżnie, rowerki spinningowe, orbitrek, ergometr wioślarski, ławki treningowe, sztangi, hantle, drążek i poręcz do dipów.

Z siłowni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Osiedla Akademickiego. Jest czynna codziennie od godziny 7:00 do 22:00. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla studentów, którzy chcą wykorzystać przerwę między zajęciami na aktywność fizyczną.

O powstanie siłowni zabiegali między innymi członkowie Rady Mieszkańców Domu Studenta BETA. Studenci uczestniczyli również w wyborze sprzętu i aranżacji pomieszczenia. Nowa przestrzeń zyskała nazwę „Gym-na-styk”, wybraną jednogłośnie w głosowaniu mieszkańców. Jej wnętrze zdobi mural zaprojektowany i wykonany przez Oliwię Łankiewicz, studentkę informatyki na Politechnice Białostockiej.

Posłuchaj relacji z otwarcia siłowni:

(pc)