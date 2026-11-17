Nowa siłownia na Osiedlu Akademickim Politechniki Białostockiej. Studenci mogą trenować w akademiku
Mieszkańcy Osiedla Akademickiego Politechniki Białostockiej zyskali nowe miejsce do treningu. Na parterze Domu Studenta BETA uruchomiono siłownię o powierzchni 83 metrów kwadratowych. Można z niej korzystać codziennie, bez konieczności opuszczania kampusu.
Z siłowni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Osiedla Akademickiego. Jest czynna codziennie od godziny 7:00 do 22:00. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla studentów, którzy chcą wykorzystać przerwę między zajęciami na aktywność fizyczną.
O powstanie siłowni zabiegali między innymi członkowie Rady Mieszkańców Domu Studenta BETA. Studenci uczestniczyli również w wyborze sprzętu i aranżacji pomieszczenia. Nowa przestrzeń zyskała nazwę „Gym-na-styk”, wybraną jednogłośnie w głosowaniu mieszkańców. Jej wnętrze zdobi mural zaprojektowany i wykonany przez Oliwię Łankiewicz, studentkę informatyki na Politechnice Białostockiej.
Posłuchaj relacji z otwarcia siłowni:
(pc)