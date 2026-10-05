Na Wydziale Elektrycznym PB omawiano praktyczne wykorzystanie AI w biznesie

5 października, 2026

fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka

Jak skutecznie wykorzystywać narzędzia AI w sprzedaży i przekładać rozwiązania oferowane od nich na zyski? Między innymi o tym rozmawiali uczestnicy szkolenia „AI w sprzedaży – konkretne wdrożenia, realne wyniki”, które 2 października odbyło się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy, menedżerowie sektora MŚP, naukowcy oraz pracownicy uczelni. Program szkolenia obejmował wystąpienia ekspertów, sesję pytań i odpowiedzi oraz networking.

Jako pierwszy wystąpił prof. PB Maciej Zajkowski. Dyrektor Centrum Transferu Technologii PB opowiedział o możliwościach komercjalizacji i współpracy między nauką a biznesem. Przedstawił również CTT jako miejsce, gdzie realizowanych jest średnio około 100 projektów badawczo-rozwojowych.

Następnie ekspertka w zakresie sztucznej inteligencji w sprzedaży i marketingu – Anna Prończuk-Omiotek, pokazała, jak narzędzia AI mogą wspierać rozwój przedsiębiorstw i przyczyniać się do wzrostu przychodów. Uczestnicy poznali praktyczne przykłady wykorzystania AI do tego celu.

Pierwszą część szkolenia zakończył występ Patryka Omiotka, który skoncentrował się na technologicznych aspektach wdrażania AI w organizacjach. Prelegent zaprezentował trzy studia przypadków pokazujące, jak firmy skutecznie wykorzystują sztuczną inteligencję do usprawniania procesów i osiągania wymiernych rezultatów.

Partnerami wydarzenia były Politechnika Białostocka oraz Centrum Transferu Technologii PB. Organizatorami szkolenia były firmy AnnaPRO, SalesYY i Web Amigos.

Zapraszamy do wysłuchania relacji.

(kp)