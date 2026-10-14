„Na scenie jesteśmy pięć razy bardziej energetyczni”. Izzy and the Black Trees przed X Koncertem Listy Przebojów Kultowej Akadery

Szykuje się solidna dawka gitarowego hałasu! Już w sobotę, 17 października, podczas X Koncertu Listy Przebojów Kultowej Akadery w Zmianie Klimatu wystąpi poznański zespół Izzy and the Black Trees. O koncertowej energii, spotkaniu z legendami alternatywnego rocka, zmianach w składzie i planach na nową muzykę opowiedziała na antenie Radia Akadera wokalistka i gitarzystka grupy, Iza Rekowska.

Izzy and the Black Trees mają na koncie trzy albumy studyjne, występy na zagranicznych festiwalach i coraz mocniejszą pozycję na polskiej scenie gitarowej. Ich muzyka łączy postpunkową zadziorność, rock’n’rollową energię i melodyjność. W lutym ukazał się trzeci album zespołu, „Kisses to Chaos”, a już 17 października jego znaczną część usłyszymy na żywo w Białymstoku.

Jak przekonuje Iza Rekowska, kto zna Izzy and the Black Trees wyłącznie z nagrań studyjnych, podczas koncertu może zostać zaskoczony. – Na scenie jesteśmy przynajmniej pięć razy bardziej energetyczni. To zawsze było w naszym DNA, że występy na żywo są bardziej żywiołowe. Brzmienie jest jeszcze mocniej przesterowane, miejscami ostrzejsze. Mamy też momenty taneczne, trochę romantyczne, ale zdecydowanie nasz „sound” na żywo jeszcze bardziej łapie słuchacza – mówi wokalistka.

Takie podejście do koncertów nie towarzyszyło grupie od samego początku. Iza zaczynała od spokojniejszych, singer-songwriterskich kompozycji, które wykonywała z gitarą, a później także z banjo. Dopiero rozwój zespołu i kolejne koncerty skierowały muzykę grupy w stronę ostrzejszego gitarowego grania. – Naturalnie pociągnęło nas w bardziej punkowe, postpunkowe, artpunkowe rejony. Coraz bardziej podobała mi się taka ekspresja na scenie. Chciałam, żeby nasze występy nie były statyczne, żeby ta energia przede wszystkim udzielała się ludziom – wspomina.

Wokalistka zdradziła, że większość sobotniego setu będą stanowić kompozycje z najnowszej płyty. Grupa nie zapomina jednak o wcześniejszym materiale. W Zmianie Klimatu powinny zabrzmieć również dobrze znane słuchaczom Akadery utwory z albumu „Revolution Comes in Waves”. – Będzie sporo kawałków z nowej płyty. Jeszcze nie mamy dosyć grania tych piosenek i chętnie pokazujemy wszystkim, jak brzmią na żywo. Bardzo lubię też grać „Liberate” i „Break Into My Body” – zapowiada Iza.

Jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń w historii Izzy and the Black Trees był występ przed brytyjsko-amerykańskim zespołem Garbage. Obie grupy zagrały 30 maja na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Na najnowszym albumie poznaniaków znajduje się utwór „Butch Vig”, zatytułowany na cześć legendarnego producenta muzycznego i perkusisty Garbage, znanego również ze współpracy między innymi z Nirvaną. Okazało się, że muzycy Izzy and the Black Trees mieli okazję osobiście opowiedzieć mu o piosence. – Spotkaliśmy Butcha Viga na backstage’u. Byliśmy naprawdę bardzo miło zaskoczeni, bo cała ekipa Garbage przyjęła nas z otwartymi rękoma. Mogliśmy z nimi sporo porozmawiać, także po koncercie – opowiada Rekowska. Jak przyznaje, możliwość spotkania z muzykami Garbage i rozmowy z człowiekiem, którego twórczość od lat ceni, była dla niej jednym z najprzyjemniejszych doświadczeń w dotychczasowej działalności grupy.

Rok 2026 jest dla Izzy and the Black Trees także czasem zmian personalnych. Podczas sobotniego koncertu w Białymstoku na scenie pojawi się Bartosz Wrzosek, muzyk dobrze znany z wcześniejszego etapu działalności zespołu. – Jak tylko nasz skład znowu się skonsoliduje, na pewno będziemy robić nowe rzeczy. Jakieś pomysły już są, chociaż to dopiero szkice. Myślę, że w przyszłym roku coś się pojawi. Pewnie będzie to jakaś EP-ka, która będzie nowym otwarciem zespołu z nowym składem – zapowiada wokalistka.

Tegoroczny koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery będzie szczególny, ponieważ dziesiąta edycja wydarzenia zbiega się z jubileuszem 60-lecia radia. Wieczór rozpocznie białostocki Dorian’s Steaming Shadow, prezentując publiczności materiał z najnowszej płyty „Spring Anxiety”. Następnie wystąpi Sea Saw, łączący gitarową psychodelię, shoegaze i postpunk. Po Izzy and the Black Trees na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, Big Day – zespół doskonale znany miłośnikom polskiego rocka lat 90.

Zaproszenia na koncert można zdobyć w konkursach na antenie Akadery oraz w naszych mediach społecznościowych. Szczegóły kocnertu: X Koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery.

Posłuchaj całej rozmowy! Z Izą Rekowską rozmawia Michał Czarnecki:

(mc)