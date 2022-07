Muzeum Wojska w Białymstoku z tyfloplanem i udźwiękowieniem

Lipiec 12, 2022

Interdyscyplinarne warsztaty dla osób z dysfunkcjami, szkolenia pracowników, spotkania z przedstawicielami środowisk ze szczególnymi potrzebami, zakup tyfloplanu, programu do komunikacji alternatywnej, wykonanie plansz sensorycznych – między innymi takie działania zrealizuje Muzeum Wojska w Białymstoku w ramach projektu „Kultura bez barier”. Przyczyni się to do wzrostu dostępności oferty kulturalnej tej placówki.

– Staramy się od lat udostępniać naszą ofertę tym ludziom, którzy mają szczególną potrzebę w zakresie widzenia, słyszenia, rozumienia. – mówi Marzena Wilczko z Muzeum Wojska w Białymstoku.

Najważniejszym działaniem projektowym będą interdyscyplinarne warsztaty poświęcone II wojnie światowej w ujęciu lokalnym. Tematyka wojenna oraz stworzenie przestrzeni do rozmów o wojnie są szczególnie istotne w obecnej sytuacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Głównymi odbiorcami warsztatów będą dorośli, młodzież i dzieci z dysfunkcjami oraz autyzmem, ale też wszyscy zainteresowani wojenną historią naszego regionu.

– Będziemy opowiadać językiem prostym o wojnie, o jej przyczynach i skutkach – dodaje Marzena Wilczko.

Muzeum Wojska w Białymstoku otrzymało dofinansowanie w wysokości 77,9 tys. zł i zrealizuje zadanie ponad nazwą „Poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

W ramach tego zadania zostaną także przeprowadzone szkolenia pracowników muzeum oraz spotkania z przedstawicielami środowisk ze szczególnymi potrzebami. W siedzibie głównej muzeum zainstalowane zostaną między innymi: tyfloplan przeznaczony dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz przenośny system FM i pętla indukcyjna dla osób z dysfunkcjami słuchu. Szczególne miejsce w projekcie zajmie zapewnienie dostępności dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w obszarze rozumienia. Z myślą o pracy z tymi odbiorcami autorzy projektu zaplanowali zakup programu do komunikacji alternatywnej oraz wykonanie tematycznych planszy sensorycznych.

– Tyfloplan pozwala osobie słabowidzącej, niewidzącej i tej, która po raz pierwszy pojawi się w naszej placówce zrozumieć nową przestrzeń, pojawi się także udźwiękowienie – nasze wydarzenia będą lepiej odbierane przez osoby z dysfunkcjami słuchu – wskazuje Marzena Wilczko.

Działania Muzeum będę skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych i seniorów.

W tym roku Muzeum skupi się na przygotowaniu oferty warsztatowej, ruszy z nią na wiosnę przyszłego roku. (at)