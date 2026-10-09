Monika Sabina Kwiatkowska – aktorka z Podlasia doceniona na Festiwalu Filmowym w Wenecji

9 października, 2026

kadr z filmu „Cudze rzeczy” kadr z filmu „Cudze rzeczy”

Z niewielkiej wsi na Podlasiu (gdzie obecnie mieszka) wypłynęła wprost na szerokie wody Wenecji. Jednak zamiast kanału czekał tam na nią czerwony dywan.

Film „Cudze rzeczy” w reżyserii Grzegorza Dębowskiego zdobył nagrodę Bisato d’Oro za najlepszy scenariusz podczas 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Doceniono także odtwórczynię głównej roli – Monikę Sabinę Kwiatkowską. Jury niezależnych krytyków filmowych zwróciło szczególną uwagę na subtelność, inteligencję i moralną niejednoznaczność obrazu, jego emocjonalną głębię oraz oryginalność. Duża w tym zasługa (co podkreślono w uzasadnieniu werdyktu) Kasi – bohaterki, która prowadzi nas przez tę historię.

Pochodzi z Elbląga, ukończyła Akademię Teatralną w Białymstoku, a przez ostatnie lata występowała głównie na deskach Teatru Wierszalin. Gdy zadebiutowała w filmie, to od razu z wielkimi sukcesami. Po raz pierwszy zobaczyliśmy ją na wielkim ekranie jako Irenę Biernacką w „Tyle co nic”. Był to również debiut reżyserski Grzegorza Dębowskiego. Debiut w wielkim stylu. Twórcy otrzymali liczne nagrody na prestiżowych polskich festiwalach jak choćby:

– Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – Złoty Pazur – Najlepszy film konkursu „Inne Spojrzenie”, Nagroda Specjalna – Don Kichot przyznawana przez Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych, a także nagrody za: najlepszy scenariusz, najlepszy debiut reżyserski, najlepszą drugoplanową rolę kobiecą i najlepszą pierwszoplanową rolę męską

– Orły – Orzeł w kategoriach: odkrycie roku, najlepsza reżyseria i najlepszy scenariusz

– OFF CAMERA – Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI)

i inne.

„Cudze rzeczy” to drugi pełnometrażowy film w karierze zarówno Grzegorza Dębowskiego, jak i Moniki Sabiny Kwiatkowskiej. Swoją światową premierę miał w konkursowej sekcji Orizzonti – jednej z najważniejszych sekcji festiwalu w Wenecji. Teraz rusza w dalszą festiwalową drogę. Pokazany zostanie m.in. na: 42. Warszawskim Festiwalu Filmowym i 17. Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi.

Posłuchajcie rozmowy Magdaleny Juchnowicz z Moniką Sabiną Kwiatkowską

(mj)