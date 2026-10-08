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8 października, 2026

Młodzi wokaliści walczą o miejsce w chórze Opery i Filharmonii Podlaskiej

przesłuchania do chóru fot. Paweł Cybulski
W Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyły się przesłuchania do Studenckiego Chóru Młodzieżowego. Zespół ma być pomostem między chórem dziecięcym a profesjonalnym chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej. Podczas castingu oceniano przede wszystkim czystość śpiewu, skalę głosu oraz muzykalność kandydatów. Organizatorzy zwracali również uwagę na ich motywację i chęć regularnej pracy w zespole. Liczba przyjętych osób nie jest z góry określona. O przyjęciu decydują przede wszystkim predyspozycje wokalne.

 

Chór Młodzieżowy OiFP działa od marca 2026 roku. W czerwcu młodzi wokaliści wystąpili podczas swojego debiutanckiego koncertu w Sali Koncertowej przy ul. Podleśnej.

Do zespołu mogą dołączać kolejne osoby. Próby odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 16:00–18:00. Na przesłuchanie można zgłosić się również bez wcześniejszego doświadczenia chóralnego lub solowego. Jak podkreślają organizatorzy, liczy się przede wszystkim dobry głos i muzykalność.

– Wspólne śpiewanie daje młodym ludziom coś więcej niż tylko możliwość pracy nad głosem. Uczy słuchania siebie nawzajem, odpowiedzialności za wspólne brzmienie i pozwala zobaczyć, jak wiele można osiągnąć dzięki regularnej pracy – mówi Paweł Szypulski, kierownik Chóru Młodzieżowego OiFP.

Posłuchaj jak było na castingu:

(pc)

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