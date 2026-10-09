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9 października, 2026

Medycyna, IT i sztuczna inteligencja w jednym miejscu. Posłuchaj o trzeciej edycji MedStok

Piotr Tynecki i Magdalena Nemira fot. Paweł Cybulski
Jak sztuczna inteligencja i analiza ogromnych zbiorów danych mogą pomóc w diagnozowaniu chorób i lepszym poznawaniu nowotworów? To między innymi o tym będą rozmawiać uczestnicy trzeciej edycji MedStoku, czyli inicjatywy łączącej środowiska medyczne, naukowe i informatyczne.

 

O trzecim MedStoku opowiadają wam Piotr Tynecki i Magdalena Niemira:

 

Spotkanie odbędzie się 13 października w białostockim klubie Zmiana Klimatu. W programie znalazły się trzy prelekcje poświęcone wykorzystaniu nowych technologii w obrazowaniu medycznym, poszukiwaniu biomarkerów oraz analizie danych biologicznych z pomocą sztucznej inteligencji.

MedStok to nie tylko wykłady, ale również okazja do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń między specjalistami z różnych dziedzin. Wydarzenie jest otwarte i bezpłatne, a jego organizatorzy chcą rozwijać w regionie społeczność zainteresowaną technologiami wspierającymi medycynę i nauki o życiu.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 w klubie Zmiana Klimatu przy ulicy Warszawskiej 6 w Białymstoku.

Patronem MedStok jest Radio AKADERA.

(pc)

 

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