Nie trzeba mieć aktorskiego doświadczenia ani zawodowego przygotowania, żeby spróbować swoich sił na scenie. Studenckie Koło Teatralne StuKot Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza studentów do udziału w przesłuchaniach. Zespół chce stworzyć nowy spektakl i szuka osób, które chcą wyrażać siebie poprzez teatr.

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Pawłem Chomczykiem, opiekunem artystycznym Studenckiego Koła Teatralnego StuKot:

StuKot to przestrzeń dla studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, poznawać siebie i nawiązywać relacje z innymi. Jak podkreśla Paweł Chomczyk, opiekun artystyczny koła, teatr pozostaje wyjątkową formą komunikacji – bezpośrednim spotkaniem aktora z widzem.

W ostatnich latach zespół przygotował kilka spektakli, w tym przedstawienia oparte na tekstach Czechowa i Zapolskiej oraz autorski spektakl „Fernando AI”, poruszający temat zagrożeń związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w świecie sztuki. Teraz StuKot chce rozpocząć pracę nad nową produkcją, której kierunek będzie zależał od osób, które dołączą do zespołu.

Kandydaci powinni przygotować około dwuminutowy fragment wybranego tekstu. Nie musi to być klasyka – ważne, by prezentowany materiał był bliski osobie występującej. Jak zaznacza opiekun artystyczny, spotkanie nie ma być typowym castingiem do konkretnej roli, ale okazją do wzajemnego poznania się i sprawdzenia, jak można wspólnie pracować.

Działalność w kole można pogodzić ze studiami. Początkowo próby odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. W okresie przygotowań do premiery, planowanej na wiosnę, spotkania mogą odbywać się dwa razy w tygodniu lub częściej.

Przesłuchania zaplanowano na 6 i 9 listopada o godz. 19:00. Odbędą się w sali teatralnej w budynku C Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę stukot.uwb.edu.pl.

(pc)