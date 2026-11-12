Śmierć bliskiej osoby, żałoba i wykluczenie ze strony rówieśników. To trudne tematy, z którymi mierzy się dwunastoletni Marcin – bohater spektaklu „Jak umierają słonie duże i ciężkie”. Przedstawienie w reżyserii Julii Fidelus będzie można zobaczyć 18 listopada w Teatrze Szkolnym im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku.

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Julią Fidelus, studentką czwartego roku reżyserii Teatru Lalek białostockiej Filii Akademii Teatralnej i reżyserką spektaklu:

Spektakl powstał na podstawie tekstu Mariusza Gołosza. Główny bohater próbuje poradzić sobie ze śmiercią ojca, tworząc własną opowieść o rodzinie. Wyobraża sobie, że jego tata był słoniem – dużym, silnym i wyjątkowym. Ta metafora pomaga mu opowiedzieć o stracie i odnaleźć się w rzeczywistości, która po śmierci bliskiej osoby wygląda zupełnie inaczej.

Przedstawienie porusza również temat przemocy i wykluczenia rówieśniczego. Marcin doświadcza niezrozumienia ze względu na swój wygląd i sposób, w jaki opowiada o ojcu. Twórcy spektaklu chcą pokazać, że inność nie musi być powodem do wstydu, a cechy, z których inni się śmieją, mogą stać się źródłem siły.

Jak podkreśla reżyserka Julia Fidelus, żałoba nie jest chorobą, którą trzeba leczyć, ale naturalnym doświadczeniem, które każdy przeżywa na swój sposób. Spektakl stawia pytania o to, jak ułożyć świat na nowo po stracie bliskiej osoby i jak rozmawiać o emocjach, na które często brakuje nam słów.

Przedstawienie jest kierowane przede wszystkim do widzów od 12. roku życia, ale – jak zaznacza reżyserka – jego temat może być bliski również dorosłym.

„Jak umierają słonie duże i ciężkie” będzie można zobaczyć 18 listopada o godz. 18:00 w Teatrze Szkolnym im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku, w sali 216.

(pc)