Jagiellonia Białystok poznała rywali w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

20 czerwca, 2024

Fot. Jagiellonia Białystok Fot. Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok poznała rywali w II rundzie eliminacji UEFA Champions League.

Żółto-czerwoni zmierzą się się ze zwycięzcą pary nr 12 – FK Panievieżys lub HJK Helsinki.

– My tutaj nie spodziewamy się łatwych rywali, bo tu już nie ma łatwych rywali, łatwych spotkań jeżeli w grę wchodzi tak wysoka stawka, a stawką jest niezależnie od dwumeczu faza grupowa europejskich rozgrywek – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – W tym momencie mówimy w kontekście o ligę mistrzów, no to zawsze ten przeciwnik będzie trudny.

Pierwszy mecz żółto-czerwoni zagrają 23 lub 24 lipca, rewanż 30 lub 31 lipca. (jł)