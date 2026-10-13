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13 października, 2026

Inspiracje, rozwój i zdrowie kobiet. Ósme Forum Liderek Podlasia w Białymstoku

Magdalena Jakubowską i dr Małgorzata Wenclik fot. Paweł Cybulski
Kobiety, które rozwijają firmy, działają społecznie i mają wpływ na swoje lokalne otoczenie, spotkają się w Białymstoku. 17 października odbędzie się ósme Forum Liderek Podlasia pod hasłem „Perły Podlasia”. W programie wydarzenia znalazły się warsztaty dotyczące przywództwa, komunikacji i zarządzania różnorodnością. Uczestniczki porozmawiają także o roli kobiet w mediach, budowaniu lokalnych wspólnot oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji w życiu codziennym i biznesie.

 

O  tegorocznej edycji rozmawiamy z dr Małgorzatą Wenclik i Magdaleną Jakubowską z komitetu organizacyjnego Forum:

Forum to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy i inspiracji, ale również do nawiązywania kontaktów oraz wymiany doświadczeń. Ważnym elementem spotkania będzie profilaktyka zdrowotna. Uczestniczki będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań, które mają przypominać o znaczeniu regularnego dbania o zdrowie.

Inicjatywa ma również wymiar społeczny. Jej organizatorki podkreślają, że większa widoczność kobiet i ich udział w podejmowaniu decyzji mogą przekładać się na konkretne zmiany w regionie. Forum jest otwarte dla wszystkich kobiet, niezależnie od zajmowanego stanowiska, prowadzenia własnej firmy czy etapu kariery zawodowej.

Ósme Forum Liderek Podlasia odbędzie się 17 października w hotelu Traugutta w Białymstoku.

(pc)

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