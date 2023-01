Ile za egzamin na prawo jazdy? Można wyrazić swoją opinię

Styczeń 27, 2023

WORD Białystok/Fot. A. Topczewska WORD Białystok/Fot. A. Topczewska

Za część teoretyczną – 50 zł, a za część praktyczną od 200 zł – to nowe stawki opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego. Konsultacje w sprawie tego projektu już się rozpoczęły. Każdy może wyrazić swoją opinię o proponowanych stawkach.

Można to zrobić:

– drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje w sprawie opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy”

– za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: dit.sekretariat@podlaskie.eu

– za pośrednictwem platformy ePUAP z podpisem kwalifikowanym.

Obowiązek ustalania wysokości opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy ciąży na sejmikach województw.

Obecnie wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2013 roku i od tego czasu opłata za przeprowadzenie egzaminu nie była podnoszona.

Od tego czasu, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały sejmiku – nastąpił znaczący wzrost kosztów, między innymi cen zakupu paliwa, pozostałych kosztów eksploatacji i najmu pojazdów egzaminacyjnych, usług remontowych, mediów, podatków od nieruchomości, od środków transportu, opłat za oprogramowanie do egzaminowania, wynagrodzeń pracowników oraz związanych z tym pozostałych świadczeń. Wzrost wynagrodzeń, cen i opłat publicznych przekłada się na zwiększenie kosztów realizacji egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Ponadto, do 1 stycznia 2025 roku, w związku ze spodziewaną zmianą przepisów dotyczących warunków technicznych pojazdów do przeprowadzania egzaminów na kategorię C+E prawa jazdy, WORD-y będą musiały posiadać ciągniki siodłowe z naczepami. Niezbędna jest także wymiana bądź modernizacja serwerów oraz stacji roboczych służących do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. W budynkach i na placach manewrowych wielu WORD-ów konieczne będzie przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych.

Teraz obowiązujące stawki np. w WORD w Białymstoku to 30 zł za część teoretyczną, za praktyczną kategorii A- 180, B – 140, C i D – 200 zł.

Po zmianie, wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego będzie wynosić:

* za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawo jazdy nie może przekroczyć kwoty 50 zł,

* za przeprowadzenie części praktycznej:

– 200 zł w zakresie uprawnień prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem,

– 250 zł w zakresie uprawnień prawo jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Uchwała wchodzi w życie 1 kwietnia 2023 r. (opr. at)