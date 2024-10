Grabówka odcina się od Supraśla: Nowa gmina pod Białymstokiem

2 października, 2024

źródło: Sołectwo Grabówka źródło: Sołectwo Grabówka

Po latach dyskusji i sporów, mapa administracyjna województwa podlaskiego ulega zmianie. Od stycznia 2025 roku, w sąsiedztwie Białegostoku, rozpocznie działalność nowa gmina – Grabówka.

Wydzielona z dotychczasowej gminy Supraśl, ta nowa jednostka samorządowa obejmie pięć wsi: Grabówkę, Henrykowo, Sowlany, Sobolewo oraz Zaścianki. Decyzja ta, choć budziła wiele emocji, jest już faktem po zatwierdzeniu jej przez Radę Ministrów.

Długa droga do samodzielności

Pomysł utworzenia samodzielnej gminy Grabówka towarzyszył mieszkańcom tej części Supraśla od wielu lat. Argumentując, że ich potrzeby są specyficzne i wymagają odrębnego zarządzania, mieszkańcy tych pięciu wsi aktywnie zabiegali o wydzielenie. Po wielu próbach i perypetiach, w tym nieudanym referendum, ich starania zostały ostatecznie uwieńczone sukcesem.

Co się zmienia dla mieszkańców?

Powstanie nowej gminy oznacza dla mieszkańców Grabówki, Henrykowa, Sowlan, Sobolewo i Zaścianek szereg zmian. Zyskają oni możliwość decydowania o własnych sprawach lokalnych, wybierając własnych przedstawicieli do rady gminy. To szansa na bardziej bezpośredni wpływ na rozwój swoich miejscowości. Jednocześnie, oznacza to konieczność budowy od podstaw nowej administracji i infrastruktury gminnej.

Wyzwania przed nową gminą

Przed nową gminą stoi wiele wyzwań. Jednym z najważniejszych będzie zapewnienie mieszkańcom takich samych standardów życia, jakich doświadczali dotychczas jako część gminy Supraśl. Konieczne będzie także zbudowanie sprawnie działającej administracji oraz pozyskanie środków finansowych na inwestycje. (pc)