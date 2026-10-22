Elektroniczne brzmienia, halloweenowe przebrania i sety lokalnych DJ-ów – tak zapowiada się wieczór 31 października w białostockim klubie Balance. Wśród artystów znajdzie się Marcin „I Can’t Swim” Dąbrowski, który opowiedział na antenie Radia Akadera o muzyce, przygotowaniach i klimacie imprezy.

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Na parkiecie zabrzmią house, electro i techno. O oprawę muzyczną zadbają również Dtekk, ColdRavioli, Offman, Sashka, De’laut i Majki. Organizatorzy stawiają na różnorodność elektronicznych brzmień i halloweenową atmosferę, do której mogą dołączyć zarówno fani klubowej muzyki, jak i osoby dopiero poznające ten świat.

Marcin „I Can’t Swim” Dąbrowski zapowiada set w tempie około 130 BPM, łączący house z electro i elementami techno. Nie zabraknie też muzyki z czarnych płyt. Jak podkreśla DJ, ważną częścią wieczoru będzie selekcja muzyczna, ale również możliwość wspólnej zabawy i przebrania się na Halloween.

Impreza rozpocznie się 31 października w klubie Balance ul. Białówny 9/1. Patronem jest Radio Akadera.

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(pc)