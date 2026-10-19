Obok nas funkcjonuje równoległy świat. To świat osób Głuchych. Pogrążony w ciszy, a przez to spowity mgłą tajemnicy. Co tak naprawdę o nim wiemy? Czy rozumiemy położenie osób pozbawionych zmysłu słuchu? Jak radzą sobie z codziennymi wyzwaniami? Koniec września był idealny, by o to zapytać.

Posłuchaj reportażu Marcina Dębko „Dźwięki ciszy”

Tydzień Głuchych trwający od 21 do 27 września to dobry moment, by zwrócić większą uwagę na osoby niesłyszące . W tym czasie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Głuchych oraz Światowy Dzień Języka Migowego. Z tej okazji odbyły się również wydarzenia towarzyszące, jak kongres „Usłysz nas inaczej” w Białymstoku, czy warsztaty języka migowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie.

Pokazują one, że świat Głuchych pełen jest wyzwań, a najważniejszym są bariery komunikacyjne. Problemem jest dostęp do tłumaczy języka migowego, jak również fakt, że większość społeczeństwa nie zna choćby podstawowych zwrotów w języku migowym jak „dzień dobry”, czy „przepraszam”. Na szczęście, to powoli się zmienia. W Białymstoku działa Regionalne Centrum Komunikacji, które pomaga osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zajmujemy się osobami głuchymi, słabo słyszącymi, głucho-niewidomymi, niewidomymi, słabo widzącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z problemami zdrowia psychicznego, osobami w spektrum autyzmu oraz o złożonych potrzebach komunikacji – mówi Iwona Przybyszewska, kierownik Centrum Komunikacji – Najważniejszą usługą dla osób głuchych, która oferujemy jest usługa „S.O.S. 24”. Pozwala ona połączyć się w czasie rzeczywistym z tłumaczem języka migowego i poprzez aplikację dokonać translacji, w przypadku, gdy osoba głucha znajduje się w sytuacji kryzysowej – dodaje.

Na rzecz poprawy funkcjonowania osób z dysfunkcją słuchu działa również Joanna Brzozowska – sokólska bibliotekarka i nauczycielka, która sama nie słyszy od urodzenia – Prowadzę warsztaty języka migowego, uczę dzieci podstawowych zwrotów, realizuję różne projekty promocyjne. Ostatnio nagrałam film z miganą piosenką hip-hopową. Ponadto prowadzę kursy i szkolenia zarówno dla Głuchych jak i słyszących. Opowiadam o naszym świecie – mówi.

Politechnika Białostocka również wychodzi naprzeciw potrzebom osób z ograniczonymi możliwościami słyszenia – Mamy sale wyposażone w pętle induktofoniczne, opcję tłumaczenia na język migowy online, możliwość otrzymywania materiałów bezpośrednio od prowadzących, oraz wykładowców wyczulonych na studentów z wyjątkowymi potrzebami – mówi Tomasz Jastrzębski, specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami.

Wszyscy działający na rzecz poprawy funkcjonowania osób głuchych przyznają, że wyzwań jest dużo, ale światełko w tunelu błyszczy coraz jaśniej. Najważniejszym z zadań jest uświadamianie społeczeństwa. Empatia i wzajemny szacunek są fundamentem pomostu rozciągniętego między dźwiękami, a ciszą. Od nas zależy, czy będzie stabilny. A warto go pielęgnować choćby z ciekawości drugiego człowieka. Narzędzi ku temu mamy więcej niż mogłoby się wydawać.

(md)