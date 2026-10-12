Home Wiadomości Dzień HR w Politechnice Białostockiej. Przyszłość jest ludzka

Wiadomości

12 października, 2026

Dzień HR w Politechnice Białostockiej. Przyszłość jest ludzka

Dzien hr dr Daria Smarżewska i Wioleta Grzybowska
Jak zarządzać ludźmi w świecie sztucznej inteligencji i nowych technologii? O tym będzie mowa podczas piątej edycji Dnia HR na Politechnice Białostockiej. Tegoroczne spotkanie odbędzie się 23 października pod hasłem „Przyszłość jest ludzka”.

 

O piątej edycji Dnia HR rozmawialiśmy z dr Darią Smarżewską i Violetą Grzybowską: 

Program Dnia HR obejmuje wystąpienia poświęcone bezpieczeństwu psychologicznemu w organizacjach oraz roli ludzkiego mózgu w procesie tworzenia innowacji. Zaplanowano również certyfikowane warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli rozwijać konkretne kompetencje menedżerskie i związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Współczesny HR to znacznie więcej niż rekrutacja, wynagrodzenia i dokumentacja pracownicza. Coraz większe znaczenie mają dobrostan pracowników, relacje w zespołach, bezpieczeństwo psychologiczne i umiejętność wyciągania wniosków z błędów menedżerskich. Podczas spotkania będzie można porozmawiać o tych wyzwaniach, wymienić doświadczenia i nawiązać kontakty z przedstawicielami podlaskiego środowiska HR.

Dzień HR odbędzie się 23 października na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Formularz rejestracyjny znajdziecie tutaj.

(pc)

Najnowsze wiadomości
Dzien hr
Dzień HR w Politechnice Biał ... więcej
Art Białystok 2026. Ponad 60 ... więcej
Uśmiechnięta kobieta w średnim wieku.
Poczuj klimat Italii w Politec ... więcej
Nowości muzyczne #42/2026 ... więcej
Białystok gospodarzem zjazdu ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.