„Dziady, część III. Powroty” – premiera Teatru Sedno

25 kwietnia, 2023

Próba spektaklu „Dziady, cześć III. Powroty”, fot. Patryk Bołtryk/Teatr Sedno Próba spektaklu „Dziady, cześć III. Powroty”, fot. Patryk Bołtryk/Teatr Sedno

„Dziady, część III. Powroty” to tytuł nowego spektaklu Teatru Sedno działającego przy Instytucie Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Spektakl reżyserowany jest przez opiekuna grupy, czyli Pałtryka Bołtryka, który już raz go wystawiał w 2019 roku z Teatrem Bez Nazwy.

– Dopisek powroty ma kilka znaczeń – mówi Patryk Bołtryk, aktor, reżyser i opiekun Teatru Sedno. – Mój osobisty, czyli powrót do tego scenariusza, w którym tak naprawdę chyba nic nie zmieniłem. Jest to też powrót do lektury szkolnej, przeze mnie przez pewien czas znienawidzonej. Też jest to powrót niektórych aktorów, bo część zagrała w poprzedniej realizacji.

Reżyser spektaklu uważa, że „Dziady” Mickiewicza to utwór ponadczasowy.

– To jest tak ogromna, szeroka paleta charakterów. Na podstawie tego można opowiadać autonomiczne historie konkretnych postaw życiowych, podejść do tego momentu, w którym Polska się w XIX w. znalazła, ale to wszystko można przenieść na płaszczyznę współczesną. Pokazać, że rdzeń naszego funkcjonowania, jako społeczeństwa narodów, Europy, zbytnio się nie zmienia – tłumaczy Patryk Bołtryk.

Premiera spektaklu zaplanowano na czwartek (27.04), ale na ten występ nie ma już wejściówek. Kolejne pokazy będą 17 i 30 maja w Instytucie Studiów Kulturowych UwB.

Dodatkowo w piątek (28.04) o 18:00 Teatr Sedno zagra spektakl „Policja” na podstawie dramatu Sławomira Mrożka. Na ten pokaz nadal można rezerwować bezpłatne wejściówki . (hk)

Z Patrykiem Bołtrykiem z Teatru Sedno rozmawiała Hanna Kość: