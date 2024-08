Dowiedz się jak współpracować z Politechniką Białostocka na wykładzie „Start up – pierwsze kroki w biznesie”

12 sierpnia, 2024

Mat. org. Mat. org.

„Start up – pierwsze kroki w biznesie czyli jak uczelnia wspiera młodych przedsiębiorców” to wykład skierowany do studentów, absolwentów i nauczycieli akademickich chcących rozpocząć swoją działalność gospodarczą, który odbędzie się we wtorek (13.08) o 12:00 w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej.

W trakcie wykładu będzie można dowiedzieć się o formach współpracy z uczelnią, czyli z Wirtualnym Akceleratorem Komercjalizacji Politechniki Białostockiej oraz Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej.

– My chcemy pokazywać, że całe środowisko akademickie może korzystać z naszych usług i czerpać tą bezcenną wiedzę, która jest pewnego rodzaju połączeniem teorii i praktyki – tłumaczy dr Łukasz Siemieniuk, dyrektor Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej. – My z jednej strony mamy dostęp do szerokiego grona ekspertów, którzy zajmują się teoretycznie tymi aspektami, pracują na co dzień przy różnego rodzaju projektach, ale z drugiej strony jesteśmy też tą stroną praktyczną, która faktycznie obsługuje, wprowadza ciekawe i innowacyjne projekty wywodzące się ze środowiska akademickiego.

Wykład „Start up – pierwsze kroki w biznesie czyli jak uczelnia wspiera młodych przedsiębiorców” to jedno z cyklu spotkań organizowanych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej z udziałem praktyków, którzy podpowiadają młodym businessmen’om jak rozwijać przedsiębiorczość poprzez transfer wiedzy, wyniki badań i technologie opracowywane przez naukowców z uczelni. (hk)

Z dr Łukaszem Siemieniukiem, dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczościa, rozmawiała Hanna Kość: