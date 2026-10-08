Dolistówka ma swój głos. Nagrali rzekę, teraz zapraszają na koncert [ROZMOWA, ZDJĘCIA]

8 października, 2026

Fot. Alicja Grabowska Fot. Alicja Grabowska

Śpiew ptaków, odgłosy owadów, szelest traw, a nawet dźwięki nagrane pod wodą – z takich elementów powstał utwór ambientowy poświęcony białostockiej Dolistówce. Jego premiera odbędzie się w sobotę (10.10) podczas otwartego koncertu plenerowego przy ulicy Sybiraków.

O pomyśle, spacerach z mikrofonami i odkrywaniu przyrody niemal w centrum miasta opowiedziała na antenie Radia Akadera Alicja Grabowska, pomysłodawczyni projektu „Dźwięki Dolistówki”. Jak mówi – rzeczka przepływa przez Białystok, ale dla wielu mieszkańców pozostaje miejscem mało znanym. Tymczasem w jej dolinie można spotkać bobry, obserwować czaple i usłyszeć wiele gatunków ptaków. Na tę mniej oczywistą, miejscami dziką część miasta postanowili zwrócić uwagę mieszkańcy osiedla Skorupy. Dolistówka ma w sobie taki dziki czar. Są tam miejsca niezwykłe, trochę magiczne – opowiada Alicja Grabowska.

Z inicjatywy artystki powstała mapa dźwiękowa rzeki. Projekt połączył spacery przyrodnicze z nagrywaniem odgłosów otoczenia. Jego uczestnicy wyruszyli nad rzekę, żeby poznać ją od strony, na którą podczas codziennych przechadzek zwykle nie zwracamy uwagi. Spacery odbyły się w sierpniu i wrześniu. Nie trzeba było mieć profesjonalnego sprzętu. Uczestnicy korzystali między innymi z telefonów wyposażonych w specjalne futrzane osłony mikrofonów, ograniczające zakłócenia powodowane przez wiatr. Do słuchania otoczenia wykorzystywano również stetoskopy. Mieliśmy nawet hydrofon, którym nagrywaliśmy odgłosy podwodne – mówiła w Radiu Akadera Alicja Grabowska.

Podczas spacerów rejestrowano między innymi śpiew sikorek i pierwiosnków, odgłosy świerszczy, szelest roślinności i kroki w trawie. W nagraniach uczestniczyły także dzieci. Jak przyznała artystka, część uczestników dopiero podczas wspólnych wypraw odkryła, jak interesującym przyrodniczo miejscem jest dolina Dolistówki. Grabowska zwraca również uwagę na potrzebę ochrony doliny Dolistówki. Jej zdaniem postępująca zabudowa okolicy coraz mocniej wkracza w naturalne tereny nadrzeczne, dlatego warto zadbać o zachowanie ich przyrodniczego charakteru.

Efektem nagrań będzie utwór ambientowy, którego premiera odbędzie się w sobotę, 10 października, o 14:00, na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Sybiraków, w pobliżu kościoła. Koncert potrwa do 15:00, a udział w nim jest bezpłatny. Premierowy utwór będzie natomiast później udostępniony w serwisach muzycznych.

Oprócz muzycznej premiery organizatorzy zaplanowali spotkania poświęcone przyrodzie oraz ekologii. Członkowie białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków opowiedzą o przyrodniczym bogactwie doliny Dolistówki. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą koce i spędzić sobotnie popołudnie nad rzeką.

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O tym, co można usłyszeć nad Dolistówką, jak wyglądały spacery z mikrofonami i dlaczego warto chronić dzikie zakątki Białegostoku, Alicja Grabowska opowiedziała w rozmowie z Michałem Czarneckim:

(mc)