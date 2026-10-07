Cezary Chwicewski o Choroszczy, zdrowiu psychicznym i Ambient Parku

7 października, 2026

fot. Maciej Korsan fot. Maciej Korsan

Czym właściwie jest dla nas Choroszcz? Miejscem na mapie, szpitalem psychiatrycznym, a może przede wszystkim memem, słowem, które przez lata obrosło stereotypami i żartami? O tym, jak zmieniać sposób myślenia o zdrowiu psychicznym i miejscach, które z nim kojarzymy, rozmawiamy z Cezarym Chwicewskim.

Postać to znana i lubiana – DJ, aktywista i dyrektor kreatywny festiwalu Up To Date, związany również z fundacją Don’t Worry Be Yourself, której to działania koncentrują się na normalizowaniu rozmowy o zdrowiu psychicznym, pokazywaniu problemów psychologicznych i psychiatrycznych w ludzki, pozbawiony stereotypów sposób, a także łączeniu tych tematów z kulturą.

Na koncie fundacji są m.in. Salony Ambientu, murale – m.in. „Wyślij pocztówkę do babci” i „Kiś ogórki, nie emocje”, a także podcast „Taśmy Don’t Worry Be Yourself”.

Jednym z ostatnich projektów fundacji stał się salon ambientu w Choroszczy, a także nakręcony tam vlog, który będzie miał swoją premierę najprawdopodobniej w tym tygodniu. Choroszcz to miejscowość, której nazwa w potocznym języku często funkcjonuje jako żartobliwy synonim szpitala psychiatrycznego – jest punktem wyjścia do rozmowy o zdrowiu psychicznym i tym, co kryje się za naszymi wyobrażeniami.

W rozmowie Szymon Kubas pyta Czarka m.in. o to, jak zmieniło się jego spojrzenie na Choroszcz po miesiącach researchu i przygotowań projektowych, czego nauczyło go poznawanie szpitala oraz dlaczego właśnie ambient stał się częścią tego projektu.