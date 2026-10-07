BNDK rusza w trasę promującą „Vintage”. Zaczynają w… Białymstoku.

7 października, 2026

Już jutro (8.10) zespół BNDK rusza w trasę promującą ich pierwszy długogrający album „Vintage”. Możemy czuć się wyróżnieni, gdyż pierwszym przystankiem na niej będzie Białystok. Jan i Gabor Benedek wystąpią wraz z towarzyszącymi im muzykami w klubie Sześcian o 19:30.

Podczas koncertu usłyszymy nowy materiał ale i znane już przeboje jak „Będzie dobrze” czy „Szał”. Pojawią się także covery, w tym utwory z repertuaru grupy T.Love skomponowane przez Jana Benedeka. Grupa zapowiada też inne niespodzianki.

Więcej na ten temat dowiecie się z rozmowy Magdaleny Juchnowicz:

„Vintage” jest aktualnie naszą płytą tygodnia. Jej fragmentów słuchać możecie na 87,7 FM codziennie o 9:45 i 16:30.

(mj)