Bitwa na Smaki w Białymstoku. Posłuchaj rozmowy o kulinarnej rywalizacji dla dobra dzieci i młodzieży

8 października, 2026

Tomasz Michalik i Tony Moussa fot. Paweł Cybulski Tomasz Michalik i Tony Moussa fot. Paweł Cybulski

Gotowanie, degustacje, muzyka i kulinarna rywalizacja, a przede wszystkim pomoc dzieciom i młodzieży. W niedzielę 11 października w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się charytatywna „Bitwa na Smaki”, organizowana przez Rotary Club Białystok. W kulinarnym wyzwaniu zmierzy się 12 dwuosobowych drużyn szkolnych. Uczestnicy nie wiedzą jeszcze, jakie zadanie przygotuje dla nich jury. Organizatorzy chcą w ten sposób sprawdzić ich kreatywność, umiejętności i umiejętność pracy pod presją czasu.

O „Bitwie na Smaki” rozmawialiśmy z Tomaszem Michalikiem i dr. Tonym Moussą:

Na miejscu swoje umiejętności zaprezentują również profesjonalni kucharze. Nie zabraknie gotowania na żywo, degustacji i stoisk lokalnych wystawców. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla całych rodzin, między innymi animacje dla dzieci, dmuchańce, malowanie twarzy, występy muzyczne i pokaz iluzji.

Najważniejszym celem wydarzenia jest jednak zbiórka pieniędzy na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Rotary Club Białystok chce wspierać nie tylko samych młodych ludzi, ale również ich rodziny i najbliższe otoczenie.

„Bitwa na Smaki” rozpocznie się w niedzielę 11 października o godzinie 12:00 w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20A.

Bilety znajdziecie TUTAJ.

(pc)