Białystok gospodarzem zjazdu studentów uczelni artystycznych. Posłuchaj rozmowy o spotkaniu!

10 października, 2026

Karolina Klemczak i Hanna Dobrowolska fot. Paweł Cybulski Karolina Klemczak i Hanna Dobrowolska fot. Paweł Cybulski

Studenci 19 polskich uczelni artystycznych spotkają się w Białymstoku, by wymieniać doświadczenia, poznawać różne dziedziny sztuki i szukać pomysłów na wspólne projekty. Gospodarzem 72. zjazdu Forum Uczelni Artystycznych będzie białostocka filia Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Forum zrzesza przedstawicieli samorządów studenckich akademii teatralnych, szkół filmowych, akademii muzycznych i uczelni sztuk pięknych z całej Polski. Spotkania służą nie tylko szkoleniom i rozmowom o działalności samorządowej, ale również integracji oraz współpracy między środowiskami, które na co dzień zajmują się różnymi dziedzinami sztuki.

W programie białostockiego zjazdu znalazły się także pokazy spektakli przygotowanych przez studentów miejscowej filii Akademii Teatralnej. Dzięki temu uczestnicy będą mogli poznać bliżej specyfikę teatru lalek i zobaczyć, jak pracują ich koleżanki i koledzy z innej uczelni artystycznej.

Takie spotkania mogą przerodzić się w konkretne inicjatywy. Jednym z przykładów jest współpraca studentów Akademii Teatralnej z poznańską uczelnią artystyczną, w ramach której powstają plakaty wykorzystywane przy promocji spektakli. Forum to również przestrzeń do rozmów o wyzwaniach, z którymi mierzą się młodzi artyści, między innymi o wejściu na rynek pracy i możliwościach rozwoju zawodowego.

O tym, co daje studentom współpraca ponad podziałami na dziedziny sztuki, jak takie spotkania przekładają się na wspólne projekty i dlaczego tegoroczny zjazd odbywa się właśnie w Białymstoku, opowiadają Karolina Klemczak i Hanna Dobrowolska:

(pc)