Art Białystok 2026. Ponad 60 artystów spotkało się w Politechnice Białostockiej

Ponad 60 artystek i artystów z Podlasia, innych regionów Polski oraz zagranicy zaprezentowało swoje prace podczas drugiej edycji Art Białystok. Targi i Forum Sztuki odbyły się w dniach 9–11 października na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, który na trzy dni stał się przestrzenią wystaw, spotkań i dyskusji o sztuce współczesnej.
Art Białystok łączy targi sztuki z otwartym forum poświęconym twórczości, historii sztuki i rynkowi artystycznemu. Wśród prezentowanych prac znalazły się między innymi obrazy, grafiki, fotografie, rzeźby i rysunki. Wydarzenie umożliwiło bezpośredni kontakt z artystami, poznanie ich twórczości oraz zakup wybranych dzieł.
Równolegle odbywało się Forum Sztuki, w ramach którego zorganizowano wykłady, panele dyskusyjne, spotkania autorskie i rozmowy z twórcami, naukowcami oraz kuratorami. Poruszano między innymi kwestie kolekcjonowania dzieł, obecności sztuki w przestrzeni publicznej oraz jej relacji z architekturą.
Wydarzenie wykraczało poza formułę tradycyjnych targów. Łączyło prezentację prac z rozmową o miejscu sztuki we współczesnym społeczeństwie i jej znaczeniu dla otoczenia. Przestrzeń Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej stała się nie tylko miejscem ekspozycji, ale również częścią artystycznego doświadczenia.
Art Białystok to autorski projekt kuratorski realizowany we współpracy z Politechniką Białostocką, przy wsparciu Miasta Białystok oraz Województwa Podlaskiego. Za organizację wydarzenia odpowiadały Podlaski Dom Aukcyjny i Fundacja Marchand.
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(pc)