Antykoncepcja awaryjna. NFZ opublikował wykaz aptek

12 czerwca, 2024

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił interaktywną mapę aptek, które uczestniczą w pilotażowym programie usług farmaceutycznych, koncentrujących się na zdrowiu reprodukcyjnym, w tym na dostępności antykoncepcji awaryjnej.

– Antykoncepcja awaryjna, jak sama nazwa wskazuje, jest przydatna w momencie awarii, kiedy inne metody antykoncepcyjne nas zawiodą. Wówczas możemy sięgnąć po antykoncepcję awaryjną. Między innymi, występuje ona w postaci tabletki, tak zwanej „dzień po”. NFZ finansuje cały wywiad z pacjentką. W momencie, kiedy pacjentka zgłasza się do nas do apteki, jest zapraszana do osobnego pomieszczenia, w którym mamy zapewniony komfort dla pacjentów. Tam zostaje poproszona o wypełnienie krótkiego formularza, na podstawie którego my decydujemy, czy faktycznie tabletka jest potrzebna. Kiedy pacjentka przejdzie procedurę pozytywnie, zapraszamy ją do pierwszego stołu, gdzie jest wystawiona recepta farmaceutyczna na ten preparat, i wówczas pani może zakupić u nas tabletkę i spokojnie sobie zażyć w domu – mówi Malwina Wańczuk, magister farmacji.

Mapa, dostępna na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/antykoncepcja-awaryjna-w-aptekach , prezentuje szczegółowy wykaz aptek podzielonych na województwa. Każda apteka na liście podpisała umowę z NFZ na realizację tego programu, co zapewnia powszechny dostęp do antykoncepcji awaryjnej w całej Polsce. W Białymstoku dostępnych jest 8 takich aptek. (mg)

Z Malwiną Wańczuk, magistrem farmacji rozmawiał Michał Gudewicz: