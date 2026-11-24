Jak wygląda nauka angielskiego, kiedy zamiast tradycyjnych ćwiczeń studenci wcielają się w dyplomatów i próbują wspólnie uratować świat przed nadlatującą asteroidą? Takie zajęcia prowadzi James Gollen, amerykański stypendysta programu Fulbrighta, który w roku akademickim 2026/2027 dołączył do Centrum Języków Obcych Politechniki Białostockiej.

Posłuchaj rozmowy Jamesa Golena z Beatą Falkowską z Studium Języków Obcych PB:

James Gollen pochodzi z Uniwersytetu Alabamy. Na Politechnice Białostockiej pomaga studentom rozwijać umiejętności językowe, ale angażuje się również w wymianę kulturową. Prowadzi zajęcia, podczas których uczestnicy wcielają się w przedstawicieli fikcyjnych państw, negocjują i rozwiązują międzynarodowe kryzysy. Najważniejszy cel to swobodna rozmowa po angielsku, bez obawy przed popełnianiem błędów.

Wybór Polski nie był przypadkowy. Jak opowiada stypendysta, jego rodzina ze strony ojca ma polskie korzenie, a jeden z przodków wyemigrował z Gdańska w połowie XIX wieku. Wcześniejsza wizyta w Polsce zachęciła go do powrotu. Teraz poznaje Białystok, jego historię i codzienne życie mieszkańców. Szczególne wrażenie zrobiła na nim zieleń miasta, liczne drzewa i bliskość parków.

Gollen interesuje się między innymi historią zimnej wojny i stosunkami międzynarodowymi. W rozmowie zwraca uwagę na znaczenie dyplomacji, współpracy i tak zwanej miękkiej siły w relacjach między państwami. Podkreśla też, że zależy mu na przełamywaniu stereotypów dotyczących Amerykanów i przybliżaniu polskim studentom różnych aspektów kultury Stanów Zjednoczonych.

(pc)