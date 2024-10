Ale Kino! – Niezapomniany wieczór muzyki filmowej w Nie Teatrze

31 października, 2024

W najbliższą niedzielę 3 listopada, w Nie Teatrze odbędzie się wyjątkowy koncert muzyki filmowej „Ale Kino!”, podczas którego zabrzmią najpiękniejsze jazzowe standardy stworzone dla polskich i amerykańskich produkcji filmowych. Wydarzenie jest objęte patronatem medialnym Radia Akadera.

Koncert „Ale Kino!” w Nie Teatrze to wyjątkowe wydarzenie, które zabierze publiczność w muzyczną podróż przez dekady, łącząc emocje i wspomnienia znane z wielkich ekranów. Muzyka filmowa, której magia polega na przywracaniu klimatu kultowych scen i budowaniu filmowych światów, tego wieczoru zyska nowe brzmienie. W programie znajdą się jazzowe standardy z amerykańskich i polskich produkcji, od nostalgicznych melodii ze starego polskiego kina, przez amerykańskie klasyki lat 50. i 60., aż po przeboje lat 90., w tym hit „I’ll Be There for You” znany z serialu „Przyjaciele”. Publiczność będzie miała też okazję posłuchać utworów z legendarnych animacji, takich jak „Królewna Śnieżka” Walta Disneya i jej kultowy „Someday My Prince Will Come”.

Na scenie wystąpi Joanna Bejm – wokalistka o wyjątkowej charyzmie, której talent i umiejętność łączenia muzyki z poezją przyniosły uznanie na licznych festiwalach i w konkursach, m.in. „Szansa na sukces” oraz „Debiuty” na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wokalistka angażuje się także w projekty poetyckie – jej album „Jesteś”, poświęcony twórczości Haliny Poświatowskiej, zebrał entuzjastyczne recenzje i doczekał się emisji w kultowej audycji Marka Niedźwieckiego „Smooth Jazz Cafe”. Tego wieczoru towarzyszyć jej będą utalentowani muzycy: Kuba Kotowicz, który zagra na fortepianie i wibrafonie, oraz kontrabasista Tymon Trąbczyński. (hp)