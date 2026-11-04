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Zamiast kisnąć w czterech ścianach, wyjdź na IV Spacer dla Zdrowia!

IV-spacer-dla-zdrowia-umb-nfz-konferencja-prasowa
fot. Kamil Piłaszewicz
8 listopada odbędzie się czwarty Spacer dla Zdrowia pod hasłem „Nie kiś emocji, chodź na spacer!”. Tym razem jego organizatorzy – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ – przypomną uczestnikom, jaki wpływ na zdrowie psychiczne ma aktywny tryb życia.

Udowodniono, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na radzenie sobie ze wszelkimi trudnościami psychicznymi. Musimy jednak dobrać rodzaj ruchu do naszego temperamentu i możliwości – mówi kierownik Kliniki Psychiatrii UMB, prof. Napoleon Waszkiewicz.

Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę, 8 listopada o godzinie 10:00. Uczestnicy pokonają 3-kilometrową trasę, wyruszając z dziedzińca Pałacu Branickich. Przejdą obok „ogórkowego muralu” i zakończą marsz przy Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnym „Abecadło Medycyny”.

Po spacerze na uczestników będą czekały trzy strefy: badań profilaktycznych, odpoczynku oraz edukacji i spotkań. Dodatkowo wśród zebranych rozlosowane zostaną vouchery na mecze Jagiellonii Białystok. Czwarty Spacer dla Zdrowia będzie też okazją do spotkania z Małgorzatą Dylnicką – Miss Polski Podlasia, studentką Politechniki Białostockiej.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, a udział w nim jest bezpłatny. W razie niepogody organizatorzy zapewnią płaszcze przeciwdeszczowe.

3 listopada odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca IV Spacer dla Zdrowia, na której był nasz reporter. Posłuchajcie!

(kp)

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