8 listopada odbędzie się czwarty Spacer dla Zdrowia pod hasłem „Nie kiś emocji, chodź na spacer!”. Tym razem jego organizatorzy – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ – przypomną uczestnikom, jaki wpływ na zdrowie psychiczne ma aktywny tryb życia.

– Udowodniono, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na radzenie sobie ze wszelkimi trudnościami psychicznymi. Musimy jednak dobrać rodzaj ruchu do naszego temperamentu i możliwości – mówi kierownik Kliniki Psychiatrii UMB, prof. Napoleon Waszkiewicz.

Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę, 8 listopada o godzinie 10:00. Uczestnicy pokonają 3-kilometrową trasę, wyruszając z dziedzińca Pałacu Branickich. Przejdą obok „ogórkowego muralu” i zakończą marsz przy Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnym „Abecadło Medycyny”.

Po spacerze na uczestników będą czekały trzy strefy: badań profilaktycznych, odpoczynku oraz edukacji i spotkań. Dodatkowo wśród zebranych rozlosowane zostaną vouchery na mecze Jagiellonii Białystok. Czwarty Spacer dla Zdrowia będzie też okazją do spotkania z Małgorzatą Dylnicką – Miss Polski Podlasia, studentką Politechniki Białostockiej.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, a udział w nim jest bezpłatny. W razie niepogody organizatorzy zapewnią płaszcze przeciwdeszczowe.

3 listopada odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca IV Spacer dla Zdrowia, na której był nasz reporter. Posłuchajcie!

(kp)