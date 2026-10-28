Pisali wiersze, opowiadania i scenariusze, rozmawiali o swoich doświadczeniach, a przede wszystkim uczyli się odwagi w dzieleniu się własną twórczością. Efektem literackich spotkań białostockiej młodzieży jest antologia „Wspólny Ogród Słów”, której premiera odbędzie się w sobotę (31.10) w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.

Projekt Fundacji „Moor-is” skupiał młodych ludzi, w tym studentów, którzy chcieli spróbować swoich sił w literaturze. Podczas spotkań w muzealnym ogrodzie czytali własne teksty, dzielili się przemyśleniami i rozmawiali o poruszanych w nich tematach. Warsztaty prowadziły Elżbieta Kozłowska-Świątkowska – poetka i pisarka oraz Alicja Grabowska – również poetka, wokalistka, kompozytorka i prezeska fundacji. Obie dokonały także wyboru tekstów do antologii.

Nie wszyscy uczestnicy od początku byli gotowi pokazać swoją twórczość innym, a tym bardziej zdecydować się na publikację. – Każdy waha się przed odsłonięciem, bo obawia się między innymi zranienia – mówiła w Radiu Akadera Alicja Grabowska. Jak podkreśliła, ważniejsze od samego wydania książki było stworzenie przestrzeni do rozmowy, wzajemnego zrozumienia i nabrania pewności siebie.

W antologii znalazły się zarówno teksty o miłości, samotności i relacjach rodzinnych, jak i utwory humorystyczne. Ich autorem jest między innymi Michał Rozumko, student Politechniki Białostockiej, który początkowo nie był pewien, czy jego kabaretowa twórczość pasuje do projektu. – Przeczytałem to i się okazało, że w sumie zbieram całkiem pozytywne recenzje, także warto czasami podjąć jakąś inicjatywę – przyznał na antenie.

Premiera antologii odbędzie się podczas otwartego spotkania w sobotę, 31 października, o 15:00 w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Miłośnicy literatury, którzy zdecydują się tam pojawić, będą mogli wysłuchać utworów i porozmawiać z młodymi autorami. Projekt „Wspólny Ogród Słów” otrzymał finansowe wsparcie z z budżetu Miasta Białegostoku.

Z Alicją Grabowską i Michałem Rozumko rozmawiał Michał Czarnecki. Posłuchaj:

(mc)