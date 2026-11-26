XIII Białostocki Test Informatyków
25 listopada na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, młodzi adepci sztuki informatycznej stanęli w szranki o atrakcyjne nagrody. Lecz XII Białostocki Test Informatyków to o wiele więcej niż konkurs. Wydarzenie podszyte jest praktyczną i głęboką ideą. To start w nowe życie.
Posłuchaj relacji Marcina Dębko
Jak podkreśla organizatorka testu dr. Magdalena Kacprzak, impreza ta zrodziła się z potrzeby integracji środowiska uczniowskiego, studenckiego i przemysłowego. Podkreśla, że spotykają się na nim przedstawiciele trzech pokoleń. Uczniowie szkół średnich mogą powalczyć o szansę na studia, gdyż jedną z nagród są indeksy na uczelnię, natomiast studenci zdobyć perspektywy na pracę.
Potencjalni pracodawcy, partnerzy testu, wśród których znajdują się firmy DS360, Infinity Group, LBPro, PLUM, Workai, i X-Code biorą zaś czynny udział w konstruowaniu pytań, by wyłonić najlepszych uczestników i dać im możliwość nawiązania współpracy. Ponadto studenci otrzymują nagrody pieniężne.
Podczas trwania testu można było odwiedzić stoiska firm partnerskich, by dowiedzieć się więcej o możliwości współpracy. Impreza ta ma więc również charakter aktywizacyjny.
W tym roku do wzięcia udziału w Teście zgłosiło się ponad 170 osób. Lista zwycięzców prezentuje się następująco:
Indeksy zdobyli:
- Pavel Pekhota – Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
- Julian Czelusta – Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
- Paweł Kajdewicz – Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
- Krzysztof Antonowski – Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
- Jan Kropiwnicki – Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku
- Bartłomiej Godlewski – Zespół Szkół nr 2 im. Powstańców Styczniowych w Ostrowi Mazowieckiej
- Igor Sańko-Sawczenko – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej
W klasyfikacji ogólnej najlepsi okazali się studenci:
Mateusz Bartnik
Dominik Jarzyło
Adam Rogowski
Wyniki kategorii:
Bazy danych
- Dominika Zubrycka
Politechnika Białostocka
Informatyka, 4 rok
- Paweł Brejnak
Politechnika Białostocka
Informatyka, 2
- Julian Czelusta
Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku, kl. 5
Cyberbezpieczeństwo
- Pavel Pekhota
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
4ET
- Aleks Bancarewicz
Politechnika Białostocka
Informatyka, 3
- Mateusz Bartnik
Politechnika Białostocka
Informatyka, 3 rok
Sztuczna inteligencja ex equo 5 miejsc 1.
- Oliwia Łankiewicz – Politechnika Białostocka
- Alexander Belyaev – Technikum Programistyczne INFOTECH
- Igor Sańko-Sawczenko – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, kl. 4
- Damian Żabicki – Politechnika Białostocka
- Oskar Raszkiewicz – Politechnika Białostocka
Technologie chmurowe – Azure
- Damian Mocarski
Politechnika Białostocka
Informatyka, 1
- Adam Rogowski
Politechnika Białostocka
Informatyka, I rok studiów drugiego stopnia
- Jan Kropiwnicki
Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku, kl. 5
Technologie frontendowe
- Konrad Kotyński
Politechnika Białostocka
- Pavel Pekhota
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
- Gabriel Wasilewski
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
Znajomość języka C# i .NET
- Gabriel Wasilewski
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
- Paweł Oświeciński
Politechnika Białostocka
- Dominik Jarzyło
Politechnika Białostocka
Znajomość języka C++
- Mateusz Misiewicz
Politechnika Białostocka
- Dominik Jarzyło
Politechnika Białostocka
- Piotr Kropiwnicki
Technikum Elektryczne w Białymstoku
Znajomość języka Python
- Mateusz Bartnik
Politechnika Białostocka
- Pavel Pekhota
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
- Filip Misiuk
Politechnika Białostocka
Wszystkim laureatom gratulujemy!
(md)