25 listopada na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, młodzi adepci sztuki informatycznej stanęli w szranki o atrakcyjne nagrody. Lecz XII Białostocki Test Informatyków to o wiele więcej niż konkurs. Wydarzenie podszyte jest praktyczną i głęboką ideą. To start w nowe życie.

Posłuchaj relacji Marcina Dębko

Jak podkreśla organizatorka testu dr. Magdalena Kacprzak, impreza ta zrodziła się z potrzeby integracji środowiska uczniowskiego, studenckiego i przemysłowego. Podkreśla, że spotykają się na nim przedstawiciele trzech pokoleń. Uczniowie szkół średnich mogą powalczyć o szansę na studia, gdyż jedną z nagród są indeksy na uczelnię, natomiast studenci zdobyć perspektywy na pracę.

Potencjalni pracodawcy, partnerzy testu, wśród których znajdują się firmy DS360, Infinity Group, LBPro, PLUM, Workai, i X-Code biorą zaś czynny udział w konstruowaniu pytań, by wyłonić najlepszych uczestników i dać im możliwość nawiązania współpracy. Ponadto studenci otrzymują nagrody pieniężne.

Podczas trwania testu można było odwiedzić stoiska firm partnerskich, by dowiedzieć się więcej o możliwości współpracy. Impreza ta ma więc również charakter aktywizacyjny.

W tym roku do wzięcia udziału w Teście zgłosiło się ponad 170 osób. Lista zwycięzców prezentuje się następująco:

Indeksy zdobyli:

Pavel Pekhota – Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Julian Czelusta – Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Paweł Kajdewicz – Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Krzysztof Antonowski – Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Jan Kropiwnicki – Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku

Bartłomiej Godlewski – Zespół Szkół nr 2 im. Powstańców Styczniowych w Ostrowi Mazowieckiej

Igor Sańko-Sawczenko – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej

W klasyfikacji ogólnej najlepsi okazali się studenci:

Mateusz Bartnik

Dominik Jarzyło

Adam Rogowski

Wyniki kategorii:

Bazy danych

Dominika Zubrycka

Politechnika Białostocka

Informatyka, 4 rok Paweł Brejnak

Politechnika Białostocka

Informatyka, 2 Julian Czelusta

Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku, kl. 5

Cyberbezpieczeństwo

Pavel Pekhota

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

4ET Aleks Bancarewicz

Politechnika Białostocka

Informatyka, 3 Mateusz Bartnik

Politechnika Białostocka

Informatyka, 3 rok

Sztuczna inteligencja ex equo 5 miejsc 1.

Oliwia Łankiewicz – Politechnika Białostocka

Alexander Belyaev – Technikum Programistyczne INFOTECH

Igor Sańko-Sawczenko – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej, kl. 4

Damian Żabicki – Politechnika Białostocka

Oskar Raszkiewicz – Politechnika Białostocka

Technologie chmurowe – Azure

Damian Mocarski

Politechnika Białostocka

Informatyka, 1 Adam Rogowski

Politechnika Białostocka

Informatyka, I rok studiów drugiego stopnia Jan Kropiwnicki

Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku, kl. 5

Technologie frontendowe

Konrad Kotyński

Politechnika Białostocka Pavel Pekhota

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku Gabriel Wasilewski

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Znajomość języka C# i .NET

Gabriel Wasilewski

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku Paweł Oświeciński

Politechnika Białostocka Dominik Jarzyło

Politechnika Białostocka

Znajomość języka C++

Mateusz Misiewicz

Politechnika Białostocka Dominik Jarzyło

Politechnika Białostocka Piotr Kropiwnicki

Technikum Elektryczne w Białymstoku

Znajomość języka Python

Mateusz Bartnik

Politechnika Białostocka Pavel Pekhota

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku Filip Misiuk

Politechnika Białostocka

Wszystkim laureatom gratulujemy!

(md)