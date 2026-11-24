Jakim wyzwaniem w branży budowlanej jest człowiek? Co stoi za skrótem BIM? Jakie rozwiązania zastosowano w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy? To tylko kilka z pytań, na które odpowiedź mogli otrzymać uczestnicy X Konferencji „Nowoczesne technologie w budownictwie”, połączonej z uroczystą 30. Galą Laureatów Konkursu „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo”.

Posłuchaj relacji Marcina Dębko

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przyszłości, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, po raz dziesiąty organizuje konferencję poświęconą budownictwu.

Głównym celem konferencji jest zapoznanie, przede wszystkim studentów, z prawdziwą budową, z podejściem do tego, jak w dzisiejszych czasach realizuje się projekty – mówi mgr inż. Nina Szklennik, organizatorka – Ile trzeba mieć wiedzy, ile rozumieć i jak te umiejętności powinny się kształtować.

Naszym celem na Politechnice oraz w Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jest promowanie współpracy naukowej z przemysłem – dodaje dr inż. Marcin Gryniewicz, współorganizator – Jednym z najciekawszych paneli na dziś jest wykład „Największym wyzwaniem budownictwa XXI wielu jest człowiek”.

Podczas dwóch dni trwania konferencji, uczestnicy będą mogli posłuchać również o terenach zanieczyszczonych, materiałach nowej generacji, a także metodologii BIM.

Metodologia BIM to skrót od Building Information Modeling – mówi Paulina Targońska, prelegentka – To zbieranie informacji o budynku, o budowie, o obiekcie i zarządzanie tą informacją, w celu usprawnienia procesu budowy, ale więcej powiem na prelekcji – zaprasza.

Konferencja „Nowoczesne technologie w budownictwie” połączona jest z Galą Laureatów Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową, której celem jest uhonorowanie autorów najbardziej innowacyjnych i użytecznych projektów inżynierskich oraz magisterskich.

(md)