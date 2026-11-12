Uniwersytet w Białymstoku może pochwalić się bogatą ofertą kulturalną. Niestety, wiadomości o niej były dotąd rozproszone. By zebrać je w jednym, czytelnym miejscu powstał serwis kultura.uwb.edu.pl. Rozmawiamy o nim z pomysłodawczynią przedsięwzięcia Katarzyną Zagłobą z Działu Promocji UWB.

Posłuchaj rozmowy Marcina Dębko

Uniwersytet w Białymstoku działa prężnie na polu kultury. Nie tylko poprzez kierunki studiów nakierowane w szczególności na nią. Każdy student może spróbować swoich sił w uniwersyteckim chórze, bądź zapisać się do jednej z dwóch grup teatralnych. Jakby tego było mało, na terenie Uniwersytetu działają koła naukowe, galerie, a nawet organizowane są wieczorki poetyckie.

Co ciekawe, nie tylko studenci tworzą akademicką sztukę. Wśród wykładowców i całej kadry również znajdują się artyści. Każdy może wyjść ze swoją inicjatywą. Fotografia, malarstwo czy tkactwo to tylko niektóre przykłady twórczych aktywności. Mnóstwo osób gra na instrumentach bądź śpiewa. A wydarzenia organizowane w tym zakresie na Uniwersytecie potrafią przyciągnąć rzeszę odbiorców.

By ułatwić całej społeczności skupionej wokół akademickiej kultury, funkcjonowanie i dotarcie do publiczności, powstał portal kultura.uwb.edu.pl. Pomysłodawczynią jego powstania jest Katarzyna Zagłoba z Działu Promocji UWB. Za jego pośrednictwem studenci, a także osoby chcące skorzystać z bogatej oferty artystycznej, mogą wymieniać się informacjami o bieżących wydarzeniach, bądź nawiązywać współpracę. Ma to ułatwić promocję rozproszonych dotąd projektów i zachęcić do powstawania nowych. Warto tam zajrzeć. Więcej informacji w rozmowie.

(md)