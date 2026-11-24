Hasłem tegorocznej edycji festiwalu Ars Cameralis jest „pustka”. Trudno jednak powiedzieć, by właśnie ona była odczuciem dominującym podczas wyczekiwanego, bo pierwszego od niemal dekady koncertu Anny von Hausswolff w Polsce. Wręcz przeciwnie – muzyka szwedzkiej artystki jest doświadczeniem transcendentalnym, które potrafi tę pustkę wypełnić. Są koncerty, których się po prostu słucha, i są takie, które się przeżywa. Ten zdecydowanie należał do drugiej kategorii.

Niewielu muzyków potrafi ścisnąć gardło już od pierwszych dźwięków i sprawić, że oczy zachodzą łzami, zanim jeszcze zdążymy zrozumieć dlaczego. Wiele razy doświadczyłem tego podczas koncertów Nicka Cave’a. Teraz do tego wyjątkowego grona dołączyła Anna von Hausswolff. Nie potrafię do końca wyjaśnić, na czym polega ta niezwykła właściwość jej muzyki, ale to z pewnością coś, co się rozgrywa na poziomie czystych emocji, gdzieś ponad intelektem.

Zawsze dziwiłem się, czytając doniesienia z Zachodu o protestach skrajnych, fundamentalistycznych środowisk, które dopatrywały się w twórczości Szwedki igrania z demonicznością. Jej muzyka wydaje mi się bowiem czymś zgoła uniwersalnym – na wskroś pięknym, przeszywającym, a mimo zanurzenia w mroku ostatecznie kierującym raczej ku światłu niż ciemności. Dostrzegam w niej substytut mistycznego doświadczenia – to coś na kształt świeckiego rytuału, tyle że pozbawionego (na szczęście!) zbędnej symboliki i ostentacyjnej prowokacji. Cała siła oddziaływania tkwi bowiem w dźwięku, jego natężeniu, dynamice i świetle. To właśnie za ich pomocą Anna von Hausswolff buduje świat, w którym łatwo stracić poczucie czasu i rzeczywistości.

Na polskiej ziemi artystka gościła dotychczas zaledwie dwukrotnie. Po raz pierwszy w 2013 roku, na nieodżałowanym Halfway Festivalu w Białymstoku, kiedy była jeszcze szerzej nieznanym, początkującym wykonawcą. Cztery lata później przyszedł występ na OFF Festivalu. Od tamtej pory wydarzyło się jednak naprawdę dużo. Ukazała się kapitalna „Dead Magic”, która na dobre ugruntowała jej pozycję wśród najbardziej oryginalnych postaci współczesnej muzyki alternatywnej. Przyszły kolejne znakomite wydawnictwa, występ na festiwalu w Montreux i wreszcie koncerty, które z czasem obrosły niemal legendą. Dla mnie samego spotkanie z jej muzyką na żywo pozostawało niespełnionym marzeniem od przeszło… 2018 roku?

Nie udało się zobaczyć jej podczas tegorocznego Open’era, ale na szczęście Anna zawitała wreszcie do Polski na zaproszenie organizatorów Ars Cameralis. I to nie do wielkiego festiwalowego miasteczka, lecz do Tychów, a konkretnie do Mediateki – miejsca, które jest również siedzibą Orkiestry Kameralnej AUKSO, najlepszej tego typu orkiestry w Polsce. Choć miałem pewne obawy, okazało się, że trudno o lepszą przestrzeń dla takiego występu. Nie wiem, czy plenerowa scena Open’era, otoczona tysiącami ludzi i festiwalowym zgiełkiem, pozwoliłaby na równie intensywne doświadczenie. A nawet wiem – po tym koncercie wiem – że byłoby o to niezwykle ciężko. W Tychach mogliśmy zanurzyć się w tej muzyce bez reszty. Drżały siedzenia, ściany dźwięku uderzały z pełną mocą, kolejne crescenda niemal fizycznie rozsadzały przestrzeń, a przez cały ten dźwiękowy żywioł przebijał się głos Anny – potężny, przejmujący i absolutnie wyjątkowy.

Szwedka doskonale wie, jakim instrumentem dysponuje. Jej głos potrafi być delikatny i kruchy, by za chwilę wznieść się do niemal operowych rejestrów. Wszystko przychodzi jej z niebywałą lekkością, bez cienia pretensjonalności, która w przypadku takiego repertuaru mogłaby być szczególnie łatwa do osiągnięcia (znamy inne Anny romansujące z gotykiem, prawda?). W tej drobnej, blondwłosej dziewczynie w czapeczce z daszkiem kryją się nieprawdopodobne pokłady wrażliwości. Co więcej, potrafi ona przekazać je publiczności z intensywnością, której trudno się oprzeć. Jest coś fascynującego w tym kontraście: niepozorna postać za instrumentami i monumentalny dźwięk, który zdaje się nie mieć żadnych granic.

Anna czuje muzykę niebywale, a zgromadzony przez nią zespół jest znakomitym dopełnieniem tej wizji. Na szczególne wyróżnienie zasługuje saksofonista Otis Sandsjö, którego obecność otwiera kompozycje na jeszcze bardziej niepokojące, noise’owe i wręcz freejazzowe rejony. To naturalne rozwinięcie kierunku obranego na najnowszej płycie Iconoclasts, gdzie saksofon stał się jednym z najistotniejszych elementów brzmieniowej układanki. Dwa zestawy perkusyjne dodatkowo napędzają transowy charakter występu, budując rytmiczną gęstość, która momentami przypomina muzyczny seans hipnotyczny. W centrum tego wszystkiego wciąż pozostają jednak organy. Tym razem nie piszczałkowe, lecz odpowiednio przetworzone przez efekty i wzmocnione, również potrafiły zabrzmieć z niemal przytłaczającą potęgą. Anna gra na nich z taką intensywnością, że kilkukrotnie z głowy spada jej charakterystyczna czapeczka. Trudno o lepszą ilustrację zaangażowania, z jakim oddaje się muzyce.

Setlista została skonstruowana z dużą świadomością dramaturgii. Nie chodziło o proste odhaczanie kolejnych ulubionych kompozycji, lecz o stopniowe szarganie naszych emocji, budowanie napięcia i prowadzenie słuchaczy przez kolejne stany. Nie zamierzam opisywać tu każdej z kolejnych kompozycji, bo dałem się ponieść temu strumieniowi świadomości. Większość setlisty stanowiły utwory z ubiegłorocznej Iconoclasts i w wersji koncertowej zabrzmiały jeszcze bardziej przekonująco. Początek należał do „Facing Atlas” i „An Ocean of Time” – a było to na tyle mocne otwarcie, że od razu przypomniało, iż to głos jest pierwszym instrumentem człowieka. I niewielu jest artystów tak hojnie obdarzonych tym instrumentem jak Anna.

W dalszej części koncertu doczekaliśmy się również „The Mysterious Vanishing of Electra”, jednego z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie utworów. Zabrzmiał jeszcze bardziej posępnie niż na płycie, z dużą ilością wgniatającego w fotel „dołu”. Przejście do tej kompozycji zostało wykonane na tyle kapitalnie, że aż się złowieszczo i na głos zaśmiałem! Z mojej ukochanej Dead Magic usłyszeliśmy jeszcze na bis „Ugly and Vengeful” – kompozycję wyproszoną wręcz gromką owacją na stojąco. Pojawiła się również nowa piosenka „Letter to a Friend”, która pozwala z optymizmem patrzeć na dalsze muzyczne poszukiwania artystki. Jeśli tak mają wyglądać kolejne rozdziały jej twórczości, możemy spać spokojnie.

Lubię narzekać. Lubię burzyć muzyczne pomniki, szukać pęknięć w koncertowych konstrukcjach i zastanawiać się, co można było zrobić lepiej. Anna von Hausswolff jednak zamknęła mi gębę. Rzadko doświadcza się występu tak kompletnego, w którym niemal każdy element – od kompozycji, przez wykonanie, po światło, brzmienie i sceniczną dramaturgię – znajduje się na swoim miejscu. To nie był po prostu bardzo dobry koncert. To było muzyczne katharsis, które trudno zamknąć w kilku zdaniach recenzji, bo jego najważniejsza część rozgrywała się gdzieś pomiędzy dźwiękami a emocjami słuchaczy.

Patrząc na zainteresowanie wydarzeniem i liczbę relacji, jakie pojawiły się po koncercie, można odnieść wrażenie, że do Tychów zjechała się spora część polskiego dziennikarstwa muzycznego. I trudno się dziwić. Legenda Anny von Hausswolff będzie zapewne rosła, a ja nie zdziwię się, jeśli w najbliższych latach będziemy mogli oglądać ją w Polsce nieco częściej.

Ale pierwszy raz jest tylko raz. Ukłony dla festiwalu Ars Cameralis za możliwość bycia częścią tego wiekopomnego wydarzenia.

Karol Kotański