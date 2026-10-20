Targi pracy to idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o zatrudnieniu, ale boją się zapytać. Ponad 50 wystawców czekało na potencjalnych pracowników. Podczas wydarzenia można było porozmawiać z rekruterami, zdobyć wiedzę o rynku pracy, wytyczyć ścieżkę kariery, bądź znaleźć praktykę lub staż.

Posłuchaj relacji Marcina Dębko

Targi pracy na Politechnice Białostockiej to cykliczne wydarzenie. Jego głównym celem jest przybliżenie rynku pracy studentom i absolwentom, choć nie tylko. Każdy zainteresowany znajdzie tu coś dla siebie.

Chcemy pokazać możliwości zdobycia pracy, które przedstawiają nam poszczególne firmy – mówi Mateusz Adaszczyk, Kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami PB – Główną atrakcją są oferty pracy, praktyk i staży. Ale mamy tez darmową kawę, popcorn i ciastka dla uczestników – dodaje.

Punktem centralnym jest oczywiście strefa przedsiębiorczości, w której można otrzymać praktyczne porady dotyczące poszukiwania pracy, a także informacje odnośnie otwarcia własnego biznesu, choć studenci najczęściej pytają o możliwość odbycia praktyk.

Jesteśmy otwarci na studentów – mówi Honorata Pitera z firmy Adamietz S.A. – Oferujemy praktyki oraz możliwość pierwszej pracy. Mamy doświadczenie pracy ze studentami na prawdziwych inwestycjach. Zapraszamy ich na budowy, pracują równo z nami, dostają od nas doświadczenie i odpowiedzi na pytania – zachęca.

Na terenie wydarzenia znajduje się również strefa mundurowa, wychodząca naprzeciw potrzebom obecnych czasów. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości to nie lada gratka, dla osób pragnących dbać o bezpieczeństwo w sieci.

Dodatkowym atutem jest możliwość podrasowania swojego CV, pod okiem specjalistów.

Jedynym minusem okazała się w tym roku pogoda, która kazała wystawcom i organizatorom schować się pod dach Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB. Ale to niewielki mankament.

(md)