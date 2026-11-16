13 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Horyzonty współczesnego edytorstwa”. Tym razem poświęcono je życiu i twórczości Kalmana Segala.

Polsko-żydowski pisarz i poeta tworzył zarówno w języku polskim, jak i jidysz. Podczas spotkania przybliżono jego biografię oraz dorobek literacki, obejmujący poezję i prozę. Jednym z poruszanych zagadnień były wyzwania, z jakimi musieli mierzyć się twórcy w okresie PRL-u, szczególnie w kontekście cenzury i związanych z nią trudności w publikowaniu utworów.

– Chodzi tutaj o pojęcia ogólne takie jak wolność myślenia, interpretacji. Kalmanowi Segalowi przyszło żyć i tworzyć w czasach totalitarnych – mówi tłumaczka i badaczka biografii i twórczości pisarza, dr Agnieszka Jankowska.

Cykl gościnnych wykładów „Horyzonty współczesnego edytorstwa” organizuje Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

O bohaterze spotkania, jego twórczości oraz poruszanych podczas wydarzenia zagadnieniach rozmawialiśmy z tłumaczką i badaczką biografii oraz dorobku pisarza – dr Agnieszką Jankowską, a także z dr hab. UwB Wiktorem Gardockim.

(kp)