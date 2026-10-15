Trwa nabór na studia podyplomowe z nowoczesnego zarządzania w ochronie zdrowia w Politechnice Białostockiej

15 października, 2026

prof. Moczydłowska i dr Smarżewska fot. Paweł Cybulski prof. Moczydłowska i dr Smarżewska fot. Paweł Cybulski

Jak skutecznie zarządzać placówką medyczną, dbać o jej stabilność finansową i jednocześnie tworzyć dobre warunki pracy dla personelu? Tego będą mogli nauczyć się uczestnicy studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Politechnice Białostockiej. Rekrutacja trwa do końca października.

O wyzwaniach stojących przed menedżerami ochrony zdrowia oraz o programie studiów opowiadają prof. Joanna Moczydłowska i dr Daria Smarżewska:

Sprawne funkcjonowanie szpitala czy przychodni zależy nie tylko od kompetencji lekarzy i pielęgniarek oraz dostępności nowoczesnego sprzętu. Równie ważne są organizacja pracy, komunikacja, zarządzanie personelem i odpowiedzialne gospodarowanie finansami. To właśnie tym obszarom poświęcono studia podyplomowe przygotowane przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

– Nawet najlepiej wyposażona placówka ochrony zdrowia nie będzie funkcjonowała sprawnie, jeśli zabraknie odpowiedniej komunikacji, podziału obowiązków czy zarządzania personelem – podkreśla prof. Joanna Moczydłowska, wskazując na kluczową rolę menedżerów w systemie ochrony zdrowia.

Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia ekonomiczne, finansowe i prawne, jak i kompetencje związane z zarządzaniem ludźmi. Uczestnicy będą rozwijać umiejętności komunikacji, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów oraz budowania motywacji i zaangażowania pracowników.

Istotnym elementem kształcenia jest również psychologiczny wymiar zarządzania. Pracownicy ochrony zdrowia działają pod presją i ponoszą dużą odpowiedzialność, dlatego ważne jest tworzenie środowiska pracy opartego na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Dobre relacje w zespole mogą mieć znaczenie zarówno dla zatrzymania wykwalifikowanych pracowników, jak i jakości funkcjonowania całej placówki.

– Te studia wyróżnia interdyscyplinarność. Staramy się stworzyć zdrową równowagę między konkretną wiedzą ekonomiczną, finansową i prawną a praktycznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi i kompetencjami liderskimi – wyjaśnia prof. Joanna Moczydłowska.

Organizatorzy zaprosili do współpracy także praktyków z doświadczeniem w zarządzaniu placówkami leczniczymi. Dzięki temu uczestnicy będą mogli poznać nie tylko teoretyczne podstawy zarządzania, ale również doświadczenia i rozwiązania stosowane w codziennej pracy.

Oferta jest skierowana do osób zainteresowanych rozwojem kompetencji menedżerskich w sektorze ochrony zdrowia, zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych.

Szczegółowe informacje o programie, zasadach rekrutacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć TUTAJ

Formularz do zapisów jest TUTAJ

Nabór trwa tylko do końca października!

(pc)