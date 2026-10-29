28. października odbyła się druga debata nie/akademicka „TAK JEST!”. Decyzją publiczności zwyciężyła drużyna opozycji, którą tworzyli uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Wydarzeniu w „Abecadle Medycyny” przyglądało się blisko 500 osób zgromadzonych na widowni!

Uczestniczy rozważali, czy uzależnienie od Internetu, mediów społecznościowych i gier powinny być traktowane równie poważnie jak uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Słuszności tej tezy broniła drużyna IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, a w opozycję stanowili licealiści z X LO. Debatujący przedstawiali własne stanowiska, zadawali pytania stronom przeciwnym, a także korzystali z „kół ratunkowych”, którymi były odpowiedzi od zaproszonych ekspertów.

Zwycięzców wyłoniło głosowanie publiczności. Stosunkiem głosów 214:182 triumfował zespół opozycji.

– Treść a treść. Można bezmyślnie oglądać pewne rzeczy i impulsywnie przeglądać rzeczy, a można się czegoś dowiedzieć. W związku z tym mam nadzieję, że nawet jak ktoś usłyszy o tej debacie przez media społecznościowe i o niej chwilę posłucha, to coś dzięki temu zyska – mówi opiekun merytoryczny debaty, prof. Napoleon Waszkiewicz.

O wydarzeniu rozmawialiśmy z kierownikiem Zakładu Psychologii i Komunikacji Społecznej UMB – dr hab. Edytą Rysiak, kierownikiem Kliniki Psychiatrii UMB – prof. Napoleonem Waszkiewiczem oraz reprezentantkami drużyny opozycji i X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku – Kaliną Suchodołą i Aleksandrą Artemiuk.

(kp)