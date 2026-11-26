Wspólna praca, sąsiedzka pomoc i spotkanie przy jednym stole – tak wyglądała dawna podlaska tłoka. Do tej tradycji nawiązują organizatorzy eksperymentalnego projektu, który w najbliższy weekend odbędzie się w białostockich Spodkach Podlaskiego Instytutu Kultury. Tłoka połączy sztukę, architekturę, design, muzykę, zapach i kulinaria.

O projekcie „Tłoka” opowiedzieli na antenie Radia Akadera jej organizatorzy – Aleksandra Jakuć, Maciej Deoniziak i Kuba Rutkowski. Posłuchaj rozmowy:

Wydarzenie nie będzie typową wystawą, którą ogląda się z dystansu. Organizatorzy przygotowali doświadczenie angażujące różne zmysły. Odwiedzający zobaczą obiekty i instalacje, będą mogli ich dotknąć, spróbować lokalnych produktów, poczuć zapach inspirowany Podlasiem i posłuchać muzyki ambientowej. Wszystkie elementy mają tworzyć spójną przestrzeń spotkania.

Jednym z ważnych punktów programu będzie premiera lampy Luma Flora, zaprojektowanej przez Aleksandrę Jakuć we współpracy z prof. Maciejem Zajkowskim i Karoliną Sadowską z Politechniki Białostockiej. Projekt powstał z myślą o komforcie użytkownika i wspieraniu procesów fotosyntezy. Swoją artystyczną interpretację podlaskiego krajobrazu zaprezentuje także Kuba Rutkowski. Wykorzysta do tego projekcje oparte na trójwymiarowych skanach pejzażu regionu.

Tłoka będzie również okazją do spotkania przy wspólnym stole. Za kulinarną część wydarzenia odpowiada Maciej Deoniziak. W menu pojawią się lokalne produkty, grzyby, tradycyjny chleb i dawne odmiany zbóż. Jedzenie ma być nie tylko dodatkiem do wystawy, ale integralną częścią całego doświadczenia.

Przez dwa dni przestrzeń Spodków wypełni także muzyka ośmiu białostockich artystów, w tym twórców związanych z kolektywem Wireframe. Sety ambientowe rozpoczną się o godz. 16:00. Organizatorzy podkreślają, że zależy im na pokazaniu współczesnego Podlasia – nie tylko przez pryzmat folkloru, ale również nowych form sztuki, projektowania i współpracy.

Tłoka odbędzie się 28 i 29 listopada w białostockich Spodkach Podlaskiego Instytutu Kultury. Wystawę można zwiedzać w godz. 12:00–20:00. Wstęp jest bezpłatny.

(pc)