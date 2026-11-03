2. listopada w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja, w trakcie której dyskutowano między innymi o tym, jak zadbać o cyberbezpieczeństwo firmy i czy sztuczna inteligencja może być niebezpieczną dla podlaskich przedsiębiorców.

Podczas wydarzenia omówiono wyzwania stojące przed lokalnymi firmami oraz zaprezentowano praktyczne rozwiązania. Jednym z prelegentów był dr inż. Paweł Tadejko z Politechniki Białostockiej, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą nie tylko nowe możliwości, ale też kolejne wyzwania i zagrożenia dla przedsiębiorców.

Spotkanie zorganizowano w ramach Koalicji na rzecz e-bezpieczeństwa województwa podlaskiego. Do tego porozumienia należą m.in. białostockie uczelnie wyższe – PB i UwB, służby mundurowe, lokalne samorządy oraz regionalne media.

O wydarzeniu rozmawialiśmy z jednym z prelegentów, dr inż. Pawłem Tadejko.

(kp)