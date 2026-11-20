W Białymstoku 50 rodzin znalazło już darczyńców, ale 56 nadal czeka na pomoc. W całym województwie podlaskim takich rodzin jest jeszcze 215. Trwa 26. edycja Szlachetnej Paczki, a wolontariusze apelują, by nie odkładać decyzji o pomocy na ostatnią chwilę. O tegorocznej akcji, potrzebach rodzin i historiach, które szczególnie zapadają w pamięć, opowiedziała w Radiu Akadera Ewa Kamont, wolontariuszka i liderka rejonu Ciechanowiec–Szepietowo.

Od 14 listopada działa internetowa Baza Rodzin Szlachetnej Paczki. Można w niej poznać historie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, sprawdzić ich potrzeby i zdecydować, komu przygotować świąteczną pomoc.

W województwie podlaskim Szlachetna Paczka działa w tym roku w 20 rejonach, z czego pięć obejmuje Białystok. Jak informuje Ewa Kamont, szczególnie potrzebne jest obecnie wsparcie rodzin z Wysokiego Mazowieckiego i Bielska Podlaskiego. Wśród potrzebujących jest między innymi rodzina, która w wyniku pożaru straciła cały dobytek. Liczba rodzin oczekujących na pomoc zmienia się każdego dnia. – Nie przestajemy szukać darczyńcy do samego końca. Staramy się nagłaśniać wszędzie, gdzie jest to możliwe, historie rodzin – mówi Ewa Kamont. Za każdą historią opublikowaną w bazie stoi praca wolontariuszy, którzy odwiedzają potrzebujących, poznają ich sytuację i ustalają, jaka pomoc będzie najbardziej potrzebna.

Niektóre spotkania pozostają w pamięci na długo. Ewa Kamont opowiada między innymi o dziewięcioletnim chłopcu, który bawił się piłką zrobioną z papieru i taśmy klejącej, nie widząc w tym niczego niezwykłego. Wolontariuszka wspomina też list do Świętego Mikołaja, w którym dziecko nie prosiło o wymarzony prezent dla siebie, lecz o wycieczkę do Częstochowy dla babci, która przez całe życie chciała tam pojechać, ale nigdy nie mogła sobie na to pozwolić. – Takich historii jest wiele – zaznacza. Dodaje, że osoby żyjące w trudnych warunkach często bardzo skromnie mówią o własnych potrzebach. Zdarza się, że rezygnują z podstawowego wyposażenia domu, by wystarczyło pieniędzy na jedzenie czy środki czystości. Niektóre rodziny, pozbawione lodówki, przechowują żywność na zewnętrznych parapetach.

Do udziału w akcji nie potrzeba dużych pieniędzy. W ubiegłym roku średnia wartość paczki dla jednej rodziny wynosiła 4216 złotych, ale przygotowywało ją przeciętnie 27 osób. Darczyńcami zostają całe rodziny, grupy znajomych, szkoły, firmy i instytucje. – Nie trzeba mieć naprawdę dużego budżetu. Jeżeli się zbierze większą liczbę osób, to nawet kwota zebrana po 20 zł pozwala uzbierać sumę, dzięki której można przygotować paczkę – podkreśla Ewa Kamont.

Aby zostać darczyńcą należy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl, wybrać województwo i rodzinę, której chcemy pomóc. W bazie znajdują się szczegółowe opisy potrzeb, a w razie wątpliwości darczyńcy mogą liczyć na wsparcie wolontariuszy. Rodziny można wybierać do 11 grudnia. Finał akcji, czyli Weekend Cudów, odbędzie się 12 i 13 grudnia. Wówczas przygotowane paczki trafią do wyznaczonych magazynów, skąd wolontariusze dostarczą je potrzebującym. Informacje o miejscu przekazania pomocy darczyńcy otrzymują drogą mailową.

Jak wygląda codzienność wolontariuszy Szlachetnej Paczki? Jakie historie najbardziej poruszają i dlaczego warto zajrzeć do Bazy Rodzin, zanim zdecydujemy się pomóc? Posłuchaj rozmowy z Ewą Kamont, liderką Szlachetnej Paczki w rejonie Ciechanowiec–Szepietowo:

(mc)