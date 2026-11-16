Pięć minut scrollowania zamienia się w godzinę, a nauka i codzienne obowiązki schodzą na dalszy plan. Internet coraz skuteczniej przyciągają naszą uwagę. Czy wciąż mamy nad nimi kontrolę? W reportażu „Studia w cieniu algorytmu” Paweł Cybulski sprawdza, ile czasu studenci poświęcają na korzystanie ze smartfonów i jak wpływa to na ich koncentrację, naukę oraz codzienne życie.

Posłuchaj reportażu Pawła Cybulskiego „Studia w cieniu algorytmu”:

W reportażu słyszymy m.in. prof. Napoleona Waszkiewicza, psychiatre z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który opowiadział nam o mechanizmach uzależnienia od telefonu. Olgierd Borowiecki, kognitywista z Uniwersytetu w Białymstoku, wyjaśnia, jak algorytmy wykorzystują ludzką ciekawość, by zatrzymać nas przed ekranem. W reportażu pojawia się również Adwokat Joanna Oświecińska, która porusza temat planowanych regulacji prawnych mających chronić młodych użytkowników internetu.

Gdzie kończy się niewinny nawyk, a zaczyna uzależnienie? Czy potrafimy jeszcze samodzielnie decydować o tym, ile czasu spędzamy w sieci?

(pc)