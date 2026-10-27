24. października odbyła się druga białostocka edycja Igrzysk Studentów Trzeciego Wieku „Nieustannie Aktywni”. W zawodach wzięły udział 132 osoby z województwa podlaskiego, które utworzyły 33 drużyny.

W rywalizacji triumfowali „Przyjaciele”, zdobywając 304 punkty. Na podium stanęły także zespoły „Rowerzystek” oraz UTW Hajnówka I, które uzbierały kolejno 293 i 273 oczka. Do zmagań przystąpiła również reprezentacja Politechniki Białostockiej, która zakończyła je na 4. miejscu z dorobkiem 267 punktów. W barwach gospodarzy wystąpili: Katarzyna Karpacz, Małgorzata Świentochowska, Bogdan Magnuszewski oraz Jarosław Urlewicz.

Głównym organizatorem wydarzenia był Akademicki Związek Sportowy, a współorganizatorami lokalnymi – Politechnika Białostocka, Klub Uczelniany AZS PB oraz Organizacja Środowiskowa AZS Białystok.

Drugą edycję Igrzysk Studentów Trzeciego Wieku „Nieustannie Aktywni” podsumowaliśmy z jednym z ich organizatorów – Dawidem Szczerbińskim, reprezentantami Politechniki Białostockiej: Katarzyną Karpacz i Bogdanem Magnuszewskim, a także z przedstawicielem zwycięskiej drużyny.

(kp)