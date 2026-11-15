Sebastian Chondrokostas, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, po latach spędzonych na reżyserowaniu seriali, nakręcił swój pierwszy film kinowy – „Lachtara. Tęsknota”. To osobiste rozliczenie z rodzinną historią, ale też nawiązanie do sytuacji uchodźców we współczesnym świecie.

Fabuła filmu przedstawia losy ojca Greka i jego syna pół-Greka, którzy po latach rozłąki spotykają się w Atenach, aby po śmierci matki podzielić rodzinne mieszkanie w Wałbrzychu. Zmuszeni sytuacją wyruszają w podróż starym Polonezem przez Europę do Polski, podążając śladami historycznej ucieczki Greków. Wyprawa obfituje w trudne rozmowy, zderzenie odmiennych temperamentów oraz próbę przepracowania dawnych traum i skomplikowanych relacji rodzinnych.

W międzynarodowej obsadzie znaleźli się wybitni artyści. Rolę ojca zagrał bośniacki aktor Branko Đurić, co umożliwiło zachowanie naturalności językowej i uniknięcie dubbingu. W roli syna występuje Filip Pławiak, który zdecydował się na osobiste wykonanie fizycznie wymagających scen bez udziału dublera. Obsadę dopełnia irańska aktorka Sarina Farhadi, która dołączyła do projektu po zachwyceniu się scenariuszem.

Dla pochodzącego z Białegostoku reżysera – absolwenta filozofii w Łodzi oraz Akademii Teatralnej w Warszawie – debiut kinowy stanowi podsumowanie wieloletniego doświadczenia zdobytego przy znanych produkcjach telewizyjnych. Jak wskazuje autor, „Lachtara. Tęsknota” ma być obrazem oczyszczającym, namawiającym do wybaczenia i dialogu z bliskimi, a także ukazującym uchodźstwo w szerszym wymiarze – jako emocjonalne wyobcowanie dotykające relacji międzyludzkich.

Z reżyserem rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz