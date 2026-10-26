Mobilny robot pomagający studentom odnaleźć się na uczelni, urządzenia medyczne i badania naukowe – to tylko część projektów realizowanych przez Koło Naukowe Alios na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Zespół prowadzi rekrutację i zaprasza do współpracy studentów różnych kierunków.

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Pawłem Kordziukiewiczem z Koła Naukowego Alios i dowiedz się, jak dołączyć do zespołu:

Członkowie koła łączą wiedzę zdobytą na zajęciach z praktyką. Pracują między innymi nad Mobilnym Dziekanatem, który ma pomagać studentom w poruszaniu się po uczelni, a także nad urządzeniami medycznymi, takimi jak pulsoksymetr. Realizują również badania naukowe i przygotowują się do udziału w konferencjach.

Jak podkreśla Paweł Kordziukiewicz z Alios, działalność w kole pozwala zdobywać doświadczenie nie tylko techniczne. Studenci uczą się także przygotowywania projektów, planowania kosztów i pozyskiwania dofinansowania. To umiejętności, które mogą wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

Do zespołu mogą dołączyć również osoby bez specjalistycznej wiedzy z zakresu elektroniki, programowania czy projektowania. Najważniejsze są zaangażowanie, chęć nauki i własna inicjatywa. Koło jest otwarte także na studentów spoza kierunków technicznych, którzy chcą rozwijać własne pomysły i uczestniczyć w projektach.

Zainteresowani mogą skontaktować się z członkami Alios za pośrednictwem mediów społecznościowych lub danych kontaktowych dostępnych na stronie Wydziału Mechanicznego. Rekrutacja pozostaje otwarta również po listopadzie.

(pc)